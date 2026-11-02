Die Marktstadt Waldbröl und die Wir für Waldbröl GmbH bringen die örtlichen Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zum Austausch und zur gemeinsamen Weiterentwicklung zusammen. Das berichtet die Wir für Waldbröl GmbH.

Erstes Einzelhandelstreffen im Bürgersaal

Ende Oktober fand im Bürgersaal das erste Einzelhandelstreffen beider Partner statt. Es bot Einzelhandel und Gastronomie eine Plattform für Information, Austausch und Vernetzung. Rudolf Bergen und Martin Finke stellten sich als Ansprechpartner für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung vor.

Vortrag zur digitalen Sichtbarkeit

Im Mittelpunkt stand der Vortrag von Jannis Raeschke, Digitalcoach beim Handelsverband Nordrhein-Westfalen. Er zeigte praxisorientiert, welche Bedeutung digitale Sichtbarkeit hat und wie Geschäfte Schritt für Schritt ihre Online-Präsenz stärken können.

Persönlicher Austausch im Anschluss

Auch der persönliche Austausch kam nicht zu kurz. Die Teilnehmenden stellten Fragen, brachten eigene Erfahrungen ein und sprachen Herausforderungen aus dem Geschäftsalltag an.

Weitere Termine sind bereits geplant

Das Treffen gilt als gelungener Auftakt für eine engere Zusammenarbeit. Am 13. April 2027 um 19 Uhr geht es gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises um das Angebotsspektrum des Kreises sowie Fördermittel für Einzelhändler und Unternehmen. Am 12. Oktober 2027 um 19 Uhr steht in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsbüro „Stadt + Handel“ die Symbiose zwischen Wochenmarkt und Einzelhandel auf dem Programm.

Ziel: Innenstadt weiter stärken

Ziel bleibt es, die Innenstadt als lebendigen Ort zum Einkaufen, Begegnen und Verweilen weiter zu stärken. Die Marktstadt Waldbröl und die Wir für Waldbröl GmbH wollen den Austausch fortführen und die Zukunft des örtlichen Handels gemeinsam gestalten. (ar)