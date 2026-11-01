„Es ist klein, aber fein“, sagt Anastasia Bianko – die oft inflationär gebrauchte Phrase trifft hier allerdings wirklich zu, denn die Floristin betreibt ganz allein das neue Blumengeschäft in der Bruchhauser Straße in Lützenkirchen. Vor einem Monat hat sie „Asmi Blumen“ eröffnet. Ihr Ehemann Ivan Bianko unterstützt sie zwar als Geschäftsführer, um die Floristik kümmert sich Anastasia Bianko allerdings allein.

Die studierte Landschaftsarchitektin hatte vor einigen Jahren in der Floristik ihre große Leidenschaft entdeckt. Nachdem sie während der Elternzeit ein paar Kränze gebunden hatte, begann Bianko eine Ausbildung zur Floristin. „Das Binden schafft so eine Ruhe-Atmosphäre und für mich ist es einfach Kunst“, erzählt sie von ihrer Passion. „Die Ausbildung konnte ich wegen der Elternzeit nicht abschließen, mir fehlen die letzten sechs Monate“, sagt Bianko. Den Plan, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, habe sie aber schon länger gehabt. „Die Frage war nur, wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre – wegen der Kinder“, so die vierfache Mutter.

Anastasia Bianko (r.) hat ihr eigenes Blumengeschäft in Lützenkirchen eröffnet, Ivan Bianko (l.) unterstützt sie als Geschäftsführer. Copyright: Violetta Gniß

Der richtige Zeitpunkt zeigte sich Anastasia und Ivan Bianko dann durch Zufall: Nach einem Besuch im benachbarten Restaurant entdeckte das Paar am Valentinstag das leer stehende Ladenlokal gegenüber dem Friedhof. Für Anastasia Bianko stand schnell fest, dass hier ihr eigener Laden entstehen sollte.

Die 37-Jährige arbeitete vorher als Angestellte in einem Blumengeschäft und war als Eventfloristin selbstständig. Mit „Asmi Blumen“ bietet Bianko auch weiterhin Eventfloristik, zum Beispiel für Hochzeiten, an. Neben Gestecken, Sträußen, Topfpflanzen, Trauerschmuck und Kränzen hat Bianko auch schwedische Keramik in ihrem Laden ausgestellt. „Ich finde die Keramik vor allem für die Weihnachtszeit besonders schön und es ist etwas, das man nicht auf jedem Großmarkt sieht“, sagt sie.

Für die Vorweihnachtszeit hat sie außerdem eine Adventausstellung vom 19. bis zum 21. November geplant. Und Anastasia Bianko hat noch weitere Zukunftspläne: Sie möchte einen Online-Shop aufbauen. Außerdem will Bianko ihre Eventfloristik ausbauen – ob diese Pläne als Ein-Frau-Betrieb umsetzbar sind oder ob sie das Personal doch noch aufstocken muss, wird sich zeigen.