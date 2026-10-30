„Ich sage gerne, dass ich online jedes Buch finden kann, das ich suche“, schrieb der US-amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman vor über fünf Jahren in der „New York Times“. Aber was er in einer Buchhandlung – insbesondere in einer gut sortierten unabhängigen Buchhandlung – finde, „sind Bücher, nach denen ich gar nicht gesucht habe, die mir aber letztendlich sehr am Herzen liegen.“ Diese, ihre Qualität wollen nun 25 inhabergeführte Buchhandlungen in Köln besonders unterstreichen. Sie laden vom 31. Oktober bis 14. November zum ersten Bookstore-Crawl der Stadt ein.

Die Idee stammt eigentlich aus den USA und ist an die angloamerikanische Tradition des Pub-Crawl (zu Deutsch: Kneipentour) angelehnt. Die Buchhändlerin Frederike Schuur brachte das Konzept nach Deutschland, genauer gesagt nach Hannover. Dort fand 2024 der bundesweit erste Crawl statt, es folgten Frankfurt, Bremen, Hamburg und das Bergische Land – und jetzt Köln. Ab dem Start ist in allen teilnehmenden Buchhandlungen, die sich von Braunsfeld über Nippes und Rath-Heumar bis nach Marienburg über das Stadtgebiet verteilen und in drei verschiedene Farbgruppen unterteilt sind, ein Stempelpass erhältlich. Jeder Besuch wird mit einem individuellen Stempel dokumentiert.

Auftakt fällt mit der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ zusammen

Wer bis zum 14. November mindestens fünf Buchhandlungen besucht, darunter mindestens eine aus jeder der drei Gruppen, nimmt an einem Gewinnspiel teil, das eine Reise zur Leipziger Buchmesse 2027 sowie zahlreiche Gutscheine beinhaltet. Überdies wird der Auftakt am 31. Oktober mit einem langen Samstag begangen, bei dem viele der Buchhandlungen mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr und einem besonderen Programm aufwarten. So wird zum Beispiel um 15 Uhr im „Buchladen Sülzburgstraße“ (Sülzburgstraße 27, 50937 Köln) „Das verräterische Herz“ von Edgar Allan Poe vorgelesen.

Der Bookstore-Crawl, dessen Beginn mit der bundesweit stattfindenden „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ (31. Oktober bis 7. November) zusammenfällt, wird unter anderem vom DuMont Buchverlag unterstützt. Eine aktive Beteiligung sei für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit gewesen, sagt Verlegerin Sabine Cramer. Weil Buchhandlungen und Verlage ohnehin aufeinander angewiesen seien und „nicht zuletzt deshalb, weil wir uns als Kölner Verlag auch dafür einsetzen möchten, dass unsere Stadt so lebendig, vielfältig und buchaffin bleibt, wie sie ist.“ Die unabhängigen Buchhandlungen „organisieren zahlreiche Veranstaltungen und betreiben aktive Leseförderung, wodurch sie die Gemeinschaft, Kultur und Wirtschaft vor Ort prägen und beleben.“

Den sozialen Aspekt hält auch Sarah Reinish für wesentlich. Sie arbeitet in der am Bookstore-Crawl teilnehmenden Buchhandlung „C. Roemke & Cie.“ in der Kölner Innenstadt und leitet dort die Belletristik-Abteilung. Sie erlebe im Alltag, wie wichtig der persönliche Austausch sei: „Man kennt sich, man unterhält sich, man fragt, wie der Urlaub war. Man ist eine Anlaufstelle für Menschen.“ Zudem werde das kundige Sortiment geschätzt. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bringe den persönlichen Geschmack beim Kuratieren des Bücher-Angebots ein, sagt Reinish. „Natürlich haben wir auch die bekannten Autoren, aber da liegt nicht das Hauptaugenmerk drauf.“

Die komplette Liste der am Bookstore-Crawl teilnehmenden Buchhandlungen und weitere Informationen finden Interessierte online.