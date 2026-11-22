Freitag wurde bekannt, dass das Vorzeigehaus der Kaufhauskette Galeria an der Hohe Straße geschlossen wird. Das Konzept sei wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Der Mietvertrag läuft im Frühjahr 2027 aus. Spätestens dann ist endgültig Schluss. Schon lange war der einstige Glanz verschwunden. Zwei Frauen, die eng mit dem Warenhaus verbunden waren, erzählen von den goldenen Zeiten.

Susann Berges Familie hat ein Importhaus für Delikatessen in Nümbrecht und belieferte lange Zeit den Kaufhof: „Wir haben viele Jahre vor Weihnachten in der Lebensmittelabteilung dekoriert. Wir haben damals mit Herz gearbeitet, nicht mit Excel-Tabellen. Wir bauten Schinkenkaten auf, verkauften Holsteiner Schinken unter einem Reetdach, kochten Tessiner Sauce auf einem alten Bauernherd und der Duft zog durch die ganze Etage. Die Menschen standen Schlange. Nicht wegen eines Rabatts, sondern wegen eines Gefühls. Wir haben 80-Kilo-Räder Höhlenemmentaler dort hingebracht und Kunden begeistert mit Käse, in dessen Löchern sich sogenannte Tränen sammelten. Ich könnte noch viele dieser Geschichten erzählen.

Susann Berge und ihr Vater Wolfram Copyright: Berge

Geführt wurde die Abteilung von einem Herrn Schneider – fachlich brillant, streng, aber mit einem untrüglichen Gespür dafür, was seine Kunden wollten. Er kannte die Weinvorlieben. Er hatte Fachwissen. Er gab Lieferanten Freiräume für Warenpräsentationen und neue Produkte. Egal ob Schweizer Wochen oder Weihnachtsspezialitäten samt der stimmungsvollen Dekoration. Ich habe mit meiner Mutter damals die Oberabdeckungen der Kühltheken in Weihnachtslandschaften mit Nikoläusen und Köstlichkeiten verwandelt. Und im ganzen Haus schuf ein Herr Stegner jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen. Der Lichthof konnte mit einem Kaufhaus in New York mithalten. Die Schlangen zur Rolltreppe wuchsen an bis zum Haupteingang vor Weihnachten.

Karneval im Lichthof 2008 Copyright: stefan worring

Die Schaufenster zur Hohe Straße waren lebendige Welten aus Steiff-Tieren, die sich bewegten. Familien kamen extra nach Köln, um das zu sehen. Auch wir mit unseren Kindern. Es war ein Erlebnis, ein Ritual, ein Stück Stadtleben. Dann kam die Zentralisierung. Die Menschen, die das Haus geprägt hatten, gingen in Pension. Die Abteilungen wurden glattgezogen, steril, emotionslos. Die Schaufenster – früher die Bühne der Stadt – zeigen heute nur noch ein großes ‚Sale‘. Die Seele verschwand und mit ihr die Kunden. Die Lebensmittelabteilung frönte dem neuen Minimalismus. Metallregale und null Deko. Aktionen waren nicht mehr möglich. Es wurde kalt. Bestellt wurde zentral. Wir erhielten einmal einen Auftrag im Sommer für Weihnachtsnudelsträuße. Natürlich ein Fehler vom System. Die schöne, liebevolle Haushaltswaren-Abteilung im Untergeschoss war für mich immer ein Highlight. Ich fand dort sogar Dibbern, ein hauchfeines deutsches Porzellan. Gibt es nicht mehr.“

Annett Polster hat von 1991 bis 2011 im Haus an der Hohe Straße gearbeitet, sie machte eine Lehre als Dekorateurin, wurde später Chefin der Abteilung und wechselte dann ins Marketing. Heute ist sie Stadtmarketing-Geschäftsführerin: „Ich erinnere mich noch an unsere Österreich-Aktion. Dafür sind wir extra nach Wien gereist und haben Gespräche mit dem Hotel Sacher und mit wichtigen österreichischen Lieferanten bei der Handelskammer geführt. Im Lichthof haben wir dann das Café Sacher aufgebaut. Ich hatte die Wände bei Sacher abfotografiert und das wurde die Vorlage für die Stoffverkleidung an der Ballustrade. Wir haben auch mit einer Künstlerin gearbeitet, um die Warenpräsentation zu inszenieren.

Annett Polster war bis 2011 Marketing-Chefin des Hauses. Copyright: Alexander Roll

Wir wussten nicht, ob es funktioniert. Aber am Morgen ging die Tür auf – und das Café war sofort voll. Der Sacher-Chef kam persönlich vorbei und sagte: Das ist ja besser als bei uns. Das Einkaufen war ein Erlebnis. Wir haben viele wunderbare Aktionen und Verköstigungen gemacht. Der damalige Chef Lovro Mandac war regelmäßig im Haus und wir nutzten oft die Gelegenheit, ihm neue Ideen vorzutragen. Er sagte eigentlich immer: Probiert es. Es braucht solche Persönlichkeiten im Unternehmertum, die den Mut haben etwas auszuprobieren.“

Aufgeschrieben von Christiane Vielhaber