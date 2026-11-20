War den Kölnerinnen und Kölnern klar, dass dieser Moment kommen würde? Sicherlich. Wirklich daran geglaubt haben dürften viele dennoch nicht: Im Frühjahr 2027, nach 113 Jahren also, schließt Galeria – oder „Kaufhof“, wie die meisten das Warenhaus bis heute nennen – an der Hohe Straße in Köln. Die Begründung des vorläufigen Insolvenzverwalters Frank Kebekus ist so nüchtern wie schlüssig: Das Haus sei „für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß“. Galeria-Geschäftsführer Tilo Hellenbock hatte es zuvor bildhafter formuliert: „100 Meter Granit-Fassade, das ist ein Versprechen, das wir nicht mehr einlösen können.“

Für die Kölner ist der Beschluss eine Zäsur. Denn für jeden Menschen in dieser Stadt, egal welcher Herkunft und welchen Alters, ist folgender Satz wahr: Als er oder sie auf die Welt kam, stand das Kaufhaus in der Innenstadt längst. Es war also eigentlich schon immer da. Eine nahezu unerschütterliche Konstante für Generationen von Kölnern – egal, ob sie sich nur alljährlich die Nase am weihnachtlichen Steiff-Schaufenster plattgedrückt oder regelmäßig an der Theke in der Gourmet-Abteilung gesessen haben. Ein Stückchen Sicherheit.

Aber Logik diktiert, dass Dinge vergehen müssen, damit man sich wehmütig an sie erinnern kann. Zur Wahrheit gehört nun mal auch, dass viele, die jetzt den Verlust beklagen, ihre Einkäufe längst anderswo erledigen.

Völlig unklar, wie es für Galeria-Beschäftigte weitergeht

Schmerzhafter ist der Verlust ohnehin für die Beschäftigten. Noch ist völlig unklar, wie es für sie nach dem Jahreswechsel weitergeht. Viele von ihnen haben über Jahre auf Gehalt verzichtet, um ihre Arbeitsplätze zu retten. Daran erinnert Verdi zu Recht. Jetzt zahlen sie erneut für Fehler, die andere gemacht haben. Vier Insolvenzen in sechs Jahren sind das Ergebnis von Eigentümerwechseln, ausgebliebenen Investitionen und einem Geschäftsmodell, das zu lange verwaltet statt erneuert wurde. Dass die Nachricht kurz vor Weihnachten kommt, ist umso bitterer. Auch bei all jenen, die in den noch verbleibenden Filialen an der Breite Straße und in Nippes nahezu dauerhaft um ihre Zukunft bangen, dürfte aktuell wenig Weihnachtsstimmung aufkommen.

Unklar ist auch, wie es im Frühjahr an der Hohe Straße weitergeht. Wirtschaftsdezernent Andree Haack spricht von einem „multifunktionalen Ansatz“ für die Innenstadt, mit Wohnen, Freizeit, Kultur und Handel. In anderen Städten wurden ähnliche Konzepte bereits erfolgreich umgesetzt. In Recklinghausen zum Beispiel entstand aus dem früheren Karstadt-Haus das „Markt-Quartier“ mit Hotel, Seniorenwohnungen, Büros, Läden und Kitas. In Hagen wird das Gebäude der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale seit drei Jahren komplett saniert. Künftig finden sich in dem Komplex unter anderem Einzelhandelsfilialen, Arztpraxen, Medienredaktionen und Serviced Apartments.

Immobilie an der Kölner Hohe Straße ist Teil der Insolvenzmasse

Bevor ein solches Modell auch in Köln umgesetzt werden kann, müssen allerdings einige Hürden überwunden werden. Noch ist die Immobilie Teil der Insolvenzmasse der Signa-Pleite um René Benko. Das kompliziert die Lage.

Ein riesiges Gebäude in bester Lage, das jahrelang leer stünde, wäre für die Einkaufsmeile zwischen Dom und Schildergasse ein schwerer Schlag. Köln braucht im Herzen der Innenstadt einen schnellen Neuanfang, kein steinernes Denkmal für ein Versprechen, das niemand mehr einlöst.