Helle Holztische, schlichte Stühle, eine lange Sitzbank, Blumen und warmes Licht. In der neuen Weinbar „Donna Bia“ soll es gemütlich zugehen. Am Dienstag, 24. November, öffnet das Lokal in der Gerhard-vom-Rath-Straße 67. Hinter dem neuen Lokal steht ein im Veedel bestens bekannter Gastronom: Antonio dos Santos, der seit 2015 gemeinsam mit seiner Frau Pina Gliozzo das „Brauhaus am Kloster“ an der Brühler Straße führt. Mit der Weinbar erfüllt er sich einen Lebenstraum.

„Seit vielen Jahren sind Weine meine Leidenschaft, ich bin regelmäßig bei Weinproben vor Ort, besuche seit Jahren die Weinmesse in Düsseldorf“, erzählt dos Santos. In Angola geboren und in Portugal aufgewachsen, kam er 1986 nach Köln und ist in Raderberg seit Langem fest verwurzelt. Mit der Weinbar möchte er es künftig etwas ruhiger angehen lassen. „Ich bin jetzt 63 Jahre und wollte mich auch langsam ein wenig kleiner setzen. Das Brauhaus werden unsere Tochter und unser Sohn weiterführen“, sagt er.

Mediterrane Küche mit kölscher Note

In der Weinbar sind täglich drei mediterrane Fleisch- und drei Fischgerichte vorgesehen, die tage- oder wochenweise wechseln, dazu zwei bis drei vegetarische Speisen. Ergänzt wird das Angebot durch rund zehn verschiedene Tapas. Neben den klassischen südeuropäischen Kleinigkeiten möchte dos Santos auch kölsche Varianten anbieten. „Wir wollen nicht nur die klassischen südeuropäischen Tapas anbieten, sondern auch deutsche Tapas, etwa Käse und Flönz.“

Eine große Rolle spielt natürlich der Wein. Die Auswahl umfasst Tropfen aus Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich sowie aus Chile, Marokko und Südafrika. Daneben gibt es Gin und Bier, allerdings nur aus der Flasche. Ein Glas Wein (0,2 Liter) kostet zwischen 7,50 und 15 Euro, Flaschen gibt es ab 30 Euro. Die Hauptgerichte liegen zwischen 25 und 30 Euro, Tapas gibt es ab sieben Euro.

Bis zur Eröffnung war es ein langer Weg. Im Mai übernahm dos Santos die Räume einer Pizzeria, die im April ausgezogen war. Eigentlich wollte er schon früher öffnen, doch die Renovierung wurde deutlich aufwendiger als erwartet. Hinter den alten Holzvertäfelungen entdeckte er Glaswolle, die entfernt werden musste. „Ich wollte viel neu machen, aber es wurde dann wesentlich mehr Arbeit und dauerte viel länger, als ich zunächst dachte“, erzählt er. Boden, Wände, Decken und Beleuchtung wurden erneuert, Theke und Küche komplett ausgetauscht, auch die Sanitärbereiche umgebaut. Zur Straße hin wurde die Außenwand geöffnet und eine große faltbare Glastür eingebaut.

Rund 35 Gäste finden im Innenraum Platz, im Sommer weitere 20 draußen vor dem Lokal. Dos Santos selbst wird im Service arbeiten, unterstützt von einem Koch, einer Küchenhilfe und einem weiteren Mitarbeiter. „Es wird hier ruhiger zugehen als im Brauhaus. Es ist gedacht, dass die Gäste kommen, gemütlich einen Wein trinken, vielleicht etwas essen und den Abend genießen“, sagt er.

Eine Hommage an die Mutter

Die Weinbar ist für den Wirt eine Herzensangelegenheit. Das spiegelt sich auch im Namen des Lokals wider: „Meine Mutter hieß Beatriz, wurde Bia genannt. Der Name ‚Donna Bia‘ ist eine Hommage an meine Mama“, erzählt dos Santos. Das Logo wurde nach einer Fotografie seiner Mutter gestaltet. Gelegentlich soll es in der Weinbar auch Kulturveranstaltungen geben, etwa mit Fado, Musik oder Lesungen.

Donna Bia, Gerhard-vom-Rath-Straße 67, Telefon 0221/54819749 oder 0177/5646886, E-Mail donnabia@outlook.de. Geöffnet dienstags bis samstags von 16 bis 23 Uhr, die Küche schließt um 22 Uhr. Sonntag und Montag Ruhetage. Reservierung empfohlen.