Mit dem nüchternen Kaufhaus-Ambiente späterer Jahrzehnte hatte es nichts zu tun, was Leonhard Tietz im April 1914 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Wer das reich verzierte Hauptportal an der Gürzenichstraße betrat, gelangte unter einer vergoldeten Kassettendecke zu einem großen Lichthof, der den Blick auf die Galerien der vier Stockwerke lenkte. Die mit Palisanderholz ausgekleidete Haupttreppe erschien dem Berichterstatter der Kölnischen Zeitung fast zu kostbar zu sein für ein Warenhaus, „in dem sich doch paketbeladene Menschen drängen sollen“.

Das Warenhaus Tietz, später in Kaufhof umbenannt, war ein exklusives Konsumspektakel – nicht nur hinter seiner neoklassizistischen Fassade, die das Karree zwischen Hohe Straße, An St. Agatha und Gürzenichstraße so großstädtisch rahmte. Schon den Passanten offerierten die verschiedenen Abteilungen ihr Angebot. Dafür standen ihnen 32 Schaufenster zur Verfügung. Generationen von Kindern drückten sich die Nasen platt, wenn sich zu Weihnachten das Spielzeug in den Auslagen türmte.

Leonhard Tietz eröffnete bereits 1893 sein geschäft nach Köln

In jungen Jahren gehörte auch Angelika Busch dazu. „Die Fenster waren schon etwas Besonderes, das gab es sonst nirgendwo“, erinnerte sich die Seniorin 2018 im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Nun ist die Zukunft des so prägenden Monumentalbaus ungewiss: Das Unternehmen Galeria kündigte an, seine Filialen in Berlin, München und Köln im Frühjahr 2027 zu schließen.

Außenansicht der Galeria Kaufhof Filiale in Köln am 04.02.2019 Copyright: Thilo Schmülgen

In der Kölner Innenstadt endet damit ein 113-jähriges Kapitel Konsumgeschichte, das eigentlich schon 1891 begonnen hatte. Der jüdische Unternehmer Leonhard Tietz eröffnete damals an der Hohe Straße eine „Kurz-, Weiß- und Wollwarenhandlung“, die so gut lief, dass er 1893 seinen Unternehmenssitz von Elberfeld nach Köln verlegte und rasch expandierte. Ein erstes großes Warenhaus mit Jugendstil-Passage blieb eine Episode. Weil es wegen des starken Andrangs zu klein wurde, ließ Tietz es nach nur zehn Jahren abbrechen und in schnellem Tempo durch das von Architekt Wilhelm Kreis gestaltete Gebäude ersetzen, das zumindest äußerlich noch existiert.

Eröffnung des Kaufhaus Titz an der Hohe Straße am 14. April 1914 Copyright: Galeria kaufhof

„Tietz hat das Warenhaus nicht erfunden, es kam über Frankreich und England nach Deutschland“, sagt Ulrich S. Soénius, Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs. Doch er machte das Konzept, verschiedene Sortimente unter einem Dach zu verkaufen, äußerst erfolgreich.

Weihnachtsdekoration: Schaufenster Galeria Kaufhof Steiff Copyright: Thomas Banneyer

Das weitläufige „Mehrabteilungswarenhaus“ richtete sich anfangs vor allem an die betuchtere Kundschaft. Damenhüte, orientalische Teppiche, Kunst und Kunsthandwerk zählten zu den Angeboten der ersten Stunde. Lebensmittelabteilungen verteilten sich in der vierten Etage: „Reizend machen sich in diesen lichten, freundlichen, sparsam verzierten Räumen die lebhaften Farben der Konservenbüchsen und anderer Verpackungen aus“, schrieb die Kölnische Zeitung. Nach dem Ersten Weltkrieg öffnete sich der Konsumtempel allmählich den breiteren Massen. Den Aufstieg seines Kölner Stammhauses konnte Leonhard Tietz jedoch nicht lange begleiten: Er starb kurz nach der Eröffnung 65-jährig.

Die Geschäfte der „Leonhard Tietz AG“ mit mehreren Filialen in Deutschland und Belgien übernahm sein Sohn Alfred. 1933 „arisierten“ die Nationalsozialisten das Unternehmen und benannten es in „Westdeutsche Kaufhof AG“ um. Jüdische Angestellte und Vorstandsmitglieder mussten gehen, die Familie Tietz emigrierte. Doch der Betrieb ging weiter. „Eigentlich wollten die Nazis alle Warenhäuser abschaffen, weil sie als ‚jüdische Geschäfte‘ galten“, so Ulrich S. Soénius: „Aber sie haben es nicht gemacht, weil sie Angst hatten, dass es zu Protesten in der Bevölkerung kommt.“

Erste Rolltreppe Deutschlands, mit dem Auto ins Geschäft: wegweisende Entwicklungen bei Kaufhof

Das so prachtvolle Innere des Kölner Kaufhofs wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Beim Wiederaufbau in den 1950er Jahren blieb nur die ursprüngliche Fassade erhalten. Hatte man schon 1925 mit der ersten Rolltreppe Deutschlands in moderner Stufenbauart Technikgeschichte geschrieben, zeigte sich das Warenhaus auch Mitte der 1950er Jahre von seiner fortschrittlichen Seite. Das neue Parkhaus an der Cäcilienstraße mit seiner spiralförmigen Auf- und Abfahrtsrampe sei nicht weniger als „revolutionär“ gewesen, so Ulrich S. Soénius: „Man hat den Kunden quasi mit dem Auto ins Geschäft geholt. Das war schon wegweisend.“ Auch die in den 1960er Jahren erfolgte Umwandlung der Hohe Straße und der Schildergasse in Fußgängerzonen habe das Geschäft beflügelt.

Nun sollen also die Lichter ausgehen in der geschichtsträchtigen Immobilie. Die angekündigte Schließung sei ein Rückschlag für die Beschäftigten, aber auch für das Erscheinungsbild der Innenstadt, so Soénius: „Es ist ja ein Monolith in einer gewachsenen Geschäftsstraße, der hoffentlich bald wieder genutzt wird.“