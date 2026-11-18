Hunde, die den Weihnachtsbazar und die Verkaufsräume als Toilette nutzen: Mit diesem Problem hat sich Dinger’s Gartencenter in Köln in einem emotionalen Statement auf Instagram an seine Kundschaft gewandt. Erst vor Kurzem habe man eindringlich darum gebeten, genau darauf zu achten, teilt das Unternehmen mit.

Gebracht hat der Appell offenbar nichts. Nach Darstellung der Geschäftsleitung hat sich an der Lage seitdem nichts verändert. Im Gegenteil: Teilweise dreimal am Tag müssten die Mitarbeitenden die Hinterlassenschaften von Hunden beseitigen.

Für einzelne Missgeschicke zeigt das Gartencenter durchaus Verständnis, für den Umgang mancher Halter damit jedoch nicht. „Wir haben Verständnis dafür, dass Missgeschicke passieren können. Aber dass Hinterlassenschaften einfach liegen gelassen werden und unsere Räumlichkeiten und Verkaufsware verunreinigt und beschädigt werden, ist eine absolute Respektlosigkeit gegenüber unserem Team, unseren Kunden und unserem Unternehmen“, heißt es in dem Beitrag.

Dazu veröffentlichte das Unternehmen Bilder. Zu sehen sind unter anderem grafische Warnhinweise zu dem Problem, aber auch konkrete Verunreinigungen und Hundekot auf dem Boden des Marktes.

Mögliches Hundeverbot würde auch rücksichtsvolle Halter treffen

Viele Kundinnen und Kunden verhielten sich verantwortungsvoll und achteten auf ihre Hunde – das sei dem Unternehmen bewusst, wie es betont. Ebenso klar sei der Familie Dinger und dem Team aber auch, dass Einschränkungen oder ein Verbot zwangsläufig auch jene treffen würden, die sich bislang vorbildlich verhalten haben. Das sei weder fair noch das, was man sich wünsche. Die aktuellen Zustände zu ignorieren, sei jedoch keine Option: Das könne und wolle man nicht.

Noch offen ist, welche Konsequenzen das Gartencenter konkret ziehen wird. Sobald eine Entscheidung gefallen sei, werde man informieren, kündigte das Team an.

Appell an die Kundschaft: Hunde sollen willkommen bleiben

Am Ende des Beitrags richtet das Gartencenter einen deutlichen Appell an seine Kundschaft: „Wir möchten weiterhin ein Gartencenter sein, in dem Hunde willkommen sind. Aber das funktioniert nur, wenn sich alle an grundlegende Regeln halten. Bitte nehmt diese Nachricht endlich ernst!“

Unter dem Post stößt der Ärger des Gartencenters bei vielen Hundebesitzenden auf großes Verständnis. Zahlreiche Kommentierende bezeichnen die geschilderten Zustände als absolut unzumutbar. Eine Nutzerin schreibt, sie lasse ihre Hündin vor dem Betreten des Marktes extra draußen ihr Geschäft erledigen. Häufig beobachte sie jedoch, wie vor allem Rüden drinnen markieren – entweder unbemerkt oder von ihren Haltern ignoriert.

Für manche Vierbeiner sei ein Besuch im Gartencenter schlicht zu stressig, gibt eine andere Stimme zu bedenken. Das äußere sich dann bei den Tieren durch Bellen oder Unsauberkeit. Weil die Bitten bislang ignoriert wurden, halten einige Kommentierende ein konsequentes Hundeverbot inzwischen für unumgänglich – um das Personal vor diesen Zumutungen zu schützen. (jag)