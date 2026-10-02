Hundewiesen, weitläufige Parks und Rheinwiesen: In Köln gibt es zahlreiche Orte, an denen Hunde Bewegung, Auslauf und neue Spielgefährten finden. Für viele Halterinnen und Halter gehört der tägliche Spaziergang zu den schönsten Momenten des Tages – besonders dann, wenn genügend Platz zum Toben vorhanden ist. In der Domstadt verteilen sich entsprechende Flächen über das gesamte Stadtgebiet, von Ehrenfeld bis in den Kölner Süden. Wir stellen einige Orte vor, die sich besonders gut für eine Gassirunde eignen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Reihenfolge der genannten Orte stellt kein Ranking dar. Das Betreten und die Nutzung der Flächen erfolgen auf eigene Gefahr. Bitte beachten Sie vor Ort stets die aktuellen Hinweise, Beschilderungen und Regelungen der Stadt Köln, da sich Bestimmungen etwa zu Leinenpflicht, ausgewiesenen Hundewiesen oder zeitweisen Einschränkungen ändern können.

Hundehalterinnen und Hundehalter werden gebeten, Rücksicht auf andere Parkbesucher zu nehmen und stets Kotbeutel mitzuführen, um Hinterlassenschaften ordnungsgemäß zu entsorgen.

Decksteiner Weiher

Rund um den Decksteiner Weiher führen breite Wege durch eines der beliebtesten Naherholungsgebiete im Kölner Westen. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Das Gebiet rund um den Decksteiner Weiher gehört zu den beliebtesten Naherholungsgebieten im Kölner Westen. Rund um den Weiher führen breite Wege durch Wiesen und Grünflächen, die sich gut für längere Spaziergänge eignen. Viele Hundebesitzer nutzen das Gelände außerdem zum Joggen oder für gemeinsame Trainingseinheiten mit ihren Tieren.

Adresse: Gleueler Straße, 50935 Köln

Hundespielplatz Köln-Rondorf

Der Hundespielplatz in Rondorf richtet sich besonders an Hunde, die Bewegung und Beschäftigung brauchen. Auf fünf eingezäunten Flächen befinden sich Wiesen- und Sandbereiche sowie ein Agility-Parcours. Der Platz ist zudem beleuchtet und kann auch am Abend genutzt werden.

Adresse: Am Kreuzweg 1–3, 50997 Köln

Volksgarten

Der Volksgarten in der Südstadt ist ein lebendiger Park mit vielen Wegen und Grünflächen für kurze Gassirunden. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Volksgarten in der Kölner Südstadt ist zwar kleiner als andere Parks der Stadt, aber sehr belebt. Zwischen Biergarten, Teich und Wiesen verlaufen zahlreiche Wege, die sich für kurze Gassirunden eignen. Durch die zentrale Lage ist der Park besonders bei Anwohnern beliebt.

Adresse: Eifelstraße, 50677 Köln

Takufeld (Ehrenfeld)

Hundewiese auf dem Takufeld in Köln-Ehrenfeld: Hier haben Vierbeiner viel Platz zum Spielen und Toben. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Das Takufeld in Köln-Ehrenfeld liegt an der Äußeren Kanalstraße und gehört zu den beliebtesten Treffpunkten für Hundehalterinnen und Hundehalter. Auf einer rund 13.100 Quadratmeter großen ausgewiesenen Hundewiese können Hunde frei laufen und spielen. Auch außerhalb der markierten Fläche wird das Freilaufen gelegentlich toleriert. Durch die Größe und die zentrale Lage ist hier fast immer etwas los.

Adresse: Heinzelmännchenweg 36, 50825 Köln

Herkulesberg („Mont Klamott“)

Der Herkulesberg im Kölner Norden bietet eine weite Aussicht über die Stadt und ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänge. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Der Herkulesberg im Kölner Norden ist ein sogenannter Trümmerberg, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Kriegsschutt entstand. Heute dient er als Aussichtspunkt mit Blick über die Stadt und auf den Kölner Dom. Die Wege rund um den Hügel werden häufig für Spaziergänge mit Hund genutzt.

Adresse: Herkulesberg, 50670 Köln

Wildpark Dünnwald

Spazierweg rund um den Wildpark Dünnwald: Beliebtes Ziel für Gassirunden im Kölner Nordosten. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Der Wildpark Dünnwald eignet sich besonders für längere Spaziergänge mit Hund. Rund um das Tiergehege verläuft ein Weg, auf dem Hunde erlaubt sind; lediglich der Mittelgang durch das Gehege ist für Hunde gesperrt. In unmittelbarer Nähe liegen außerdem der Königsforst sowie der Höhenfelder See, die zusätzliche Möglichkeiten für ausgedehnte Gassirunden bieten.

Adresse: Dünnwalder Mauspfad 230, 51069 Köln

Beethovenpark

Der Beethovenpark im Kölner Süden bietet weite Wege, Wiesen und eine beliebte Hundewiese. (Symbolbild) Copyright: Martina Goyert

Der Beethovenpark im Kölner Süden gehört zu den größten Parkanlagen der Stadt. Neben weitläufigen Wegen gibt es eine Hundewiese, auf der Hunde frei laufen können. Aufgrund der Größe der Anlage wird der Park oft mit einem Spaziergang zum nahegelegenen Decksteiner Weiher kombiniert.

Adresse: Neuenhöfer Allee 10, 50937 Köln

Hundestrand am Niehler Hafen

Am Niehler Hafen befindet sich ein kleiner Abschnitt am Rhein, der bei Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern besonders beliebt ist. Während das Schwimmen im Rhein generell nicht erlaubt ist, nutzen viele Hunde den sandigen Bereich zum Spielen oder um kurz die Pfoten ins Wasser zu halten. Häufig laufen die Tiere hier ohne Leine. Im Sommer herrscht an dem schönen Strand allerdings viel Betrieb, daher ist Rücksicht auf andere Besucher wichtig. Die großen, weitläufigen Wiesen oberhalb des Strandes bieten dann eine gute Alternative.

Adresse: Am Molenkopf, 50735 Köln

Poller Wiesen

Die Poller Wiesen am Rhein gehören zu den beliebtesten Flächen für Spaziergänge mit weitem Blick auf die Kölner Skyline. (Symbolbild) Copyright: Michael Bause

Die Poller Wiesen am rechten Rheinufer bieten viel offene Fläche für Spaziergänge mit Hund. Besonders bei gutem Wetter treffen sich hier viele Hundebesitzer. Von den Wiesen aus eröffnet sich ein weiter Blick auf den Rhein und die Kölner Skyline mit Dom.

Adresse: Alfred-Schütte-Allee 20A, 50679 Köln

Schlosspark Stammheim

Der Schloßpark Stammheim ist gleichzeitig ein Skulpturenpark. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Der Schlosspark Stammheim liegt direkt am Rhein und verbindet Natur mit zeitgenössischer Kunst. Im Park sind regelmäßig wechselnde Skulpturen ausgestellt. Für Hunde bietet die weitläufige Anlage viel Platz zum Spazierengehen. Die Kombination aus Parklandschaft und Rheinufer macht den Ort besonders attraktiv für längere Spaziergänge.

Adresse: Am Stammheimer Schlosspark, 51061 Köln

Innerer Grüngürtel

Im Inneren Grüngürtel finden sich große Grünflächen und ausgewiesene Bereiche für Hunde. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Der Innere Grüngürtel zählt zu den wichtigsten Grünflächen der Stadt. Grundsätzlich gilt hier Leinenpflicht, allerdings gibt es eine rund 8.200 Quadratmeter große Hundewiese, auf der Hunde frei laufen dürfen. Sie liegt im Bereich zwischen Aachener Straße und Universitätsgelände, nahe dem Aachener Weiher und dem Hiroshima-Nagasaki-Park. Von den Hügeln oberhalb des Weihers bietet sich zudem ein schöner Blick auf den Sonnenuntergang.

Adresse: Innerer Grüngürtel, 50672 Köln