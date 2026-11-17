In Nordrhein-Westfalen können sogenannte Listenhunde aus Tierheimen weiterhin auch an Familien mit Kindern vermittelt werden. Das teilten der Deutsche Tierschutzbund und der Landestierschutzverband NRW am Freitag (13. November 2026) mit. Zuvor hatte eine Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Landeshundegesetz für teils massive Kritik gesorgt. Sie sah vor, die Vermittlung solcher Hunde an Haushalte mit Kindern oder anderen schutzbedürftigen Personen pauschal auszuschließen.

Nach einem Gespräch mit NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU), der Landestierschutzbeauftragten und Fachabteilungen des Ministeriums sei nun eine Lösung gefunden worden. Die Tierschutzverbände hatten vor einer zusätzlichen Belastung der Tierheime gewarnt.

NRW: Listenhunde dürfen weiterhin zu Familien mit Kindern

Nach Angaben des Ministeriums bleibt es möglich, für einen Listenhund aus dem Tierheim eine Haltungserlaubnis zu erhalten. Das gilt auch für Haushalte, in denen Kinder leben. Eine Ausnahme gibt es bei Familien mit Kindern unter 14 Jahren: Hat der Hund in der Vergangenheit bereits einen Menschen durch einen Biss verletzt, soll keine Haltungserlaubnis erteilt werden.

Auch wenn nach der Vermittlung Kinder in einen Haushalt kommen, muss der Hund nicht deshalb seine Familie verlassen. Die Haltungserlaubnis bleibt davon unberührt. Bei konkreten Gefahren sowie wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen das Landeshundegesetz können die zuständigen Behörden weiterhin im Einzelfall eingreifen.

Tierschutzbund kritisiert pauschale Rasselisten

Judith Schönenstein, Präsidentin des Landestierschutzverbandes NRW und Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, begrüßte die Einigung. „Wir sind dankbar, dass unser offenes und konstruktives Gespräch zu einer guten Lösung geführt hat“, erklärte sie. Die Regelung nehme den Schutz von Kindern ernst und ermögliche gleichzeitig Tierheimhunden eine Chance auf ein neues Zuhause.

Die zunächst geplante Einschränkung hätte nach Einschätzung der Tierschutzverbände die Vermittlungschancen der betroffenen Hunde erheblich verschlechtert. Schönenstein sagte: „Die Vermittlung von Listenhunden weiter zu erschweren, hätte den praktischen Tierschutz vor immense Herausforderungen gestellt.“ Der Protest vieler Tierschutzvereine und Tierfreunde habe sich damit gelohnt.

Grundsätzlich hält der Deutsche Tierschutzbund Rasselisten weiterhin für wissenschaftlich nicht begründet. Statt bestimmte Hunderassen pauschal als gefährlich einzustufen, fordert der Verband individuelle Prüfungen. Zudem solle vor der Anschaffung eines Hundes für alle Halterinnen und Halter ein verpflichtender theoretischer Sachkundenachweis eingeführt werden. (jag)