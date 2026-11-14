Zwei braune Toypudel-Welpen namens Tommy und Alex suchen im Kölner Tierheim Dellbrück ein neues Zuhause. Auf den ersten Blick sorgen die beiden für Verzückung. Ihre Geschichte allerdings löst bei den Tierschützern vor allem Kopfschütteln aus.

Die Tiere wurden viel zu jung, illegal und ohne gültige Papiere aus einem Türkei-Urlaub nach Deutschland mitgebracht und am Flughafen sichergestellt. Das geht aus einem aktuellen Instagram-Beitrag des Tierheims hervor.

Statt bei ihrer Mutter verbrachten die beiden Rüden ihre frühe Kindheit nach der Beschlagnahmung drei Monate lang auf der Isolierstation des Kölner Tierheims. Inzwischen ist die gesetzliche Quarantänezeit abgelaufen. Von den ursprünglichen Käufern aber fehlt jede Spur.

Nach Angaben der Tierschützer haben sich die ehemaligen Besitzer nicht mehr gemeldet, zurückhaben wollen sie die Hunde nicht. Das Tierheim kommentiert das Verhalten der Urlauber trocken: „Die Schnäppchenpudel sind wohl zu teuer geworden.“

Erziehung der Toypudel beginnt „bei unter Null“

Einen unkomplizierten Trendhund, den man sich mal eben ins Wohnzimmer holt, bekommt mit den beiden flauschigen Vierbeinern niemand – das machen die Pfleger schnell klar.

Tierheim-Mitarbeiterin Jenny erklärt in einem Video-Statement, die beiden Jungspunde hätten bislang schlichtweg nichts kennenlernen dürfen. Draußen waren sie noch nie, stubenrein sind sie nicht. Autos kennen sie ebenso wenig wie Wiesen oder verschiedene Untergründe. Daher fange man bei der Erziehung „bei unter Null“ an, sagt die Pflegerin.

Im Umgang zeigen sich Tommy und Alex entsprechend verspielt und ungestüm: Selbst vor dem geflochtenen Zopf der Mitarbeiterin machen ihre spitzen Milchzähne nicht halt.

Tierheim Dellbrück vermittelt die Rüden nur im Doppelpack

Als aktuellen „Modehund schlechthin“ bezeichnet Jenny die Rasse im Video. Eine Flut an Anfragen ist absehbar – dennoch stellt das Tierheim künftigen Haltern unmissverständliche Bedingungen. Weil die beiden Rüden die harte Zeit in der Isolation gemeinsam durchgestanden haben und extrem aneinander hängen, werden sie ausschließlich zusammen vermittelt. „Anfragen für einzelne Hunde werden nicht beantwortet. Absolut nicht. Gar nicht. Nein“, stellt das Tierheim auf Instagram klar.

Die neuen Besitzer sollen demnach viel Zeit, Geduld und „allerbesten Nerven“ mitbringen und sich der langfristigen Verantwortung bewusst sein.

Über den Hype um die Rasse wird auch in den Kommentaren unter dem Beitrag intensiv diskutiert. Viele Nutzer loben, dass die Hunde nur gemeinsam vermittelt werden. Andere warnen dagegen vor hohen Tierarzt- und Pflegekosten sowie vor einer möglichen gegenseitigen Fixierung der beiden gleichaltrigen Hunde.

Eine ausführliche Bewerbung per E-Mail muss laut Tierheim einreichen, wer sich der doppelten Herausforderung dennoch gewachsen fühlt – am besten direkt mit Fotos von sich und dem künftigen Zuhause. (jag)