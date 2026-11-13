Das Leverkusener Catering-Unternehmen Punzi & Kollegen ist insolvent. Davon betroffen ist unter anderem die Schulkantine des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, das bislang das Mittagessen von dem in der neuen Bahnstadt ansässigen Unternehmen bezogen hat. Caroline Stevens der Görg Insolvenzverwaltung aus Köln bestätigt, dass sie am 26. Oktober als vorläufige Insolvenzverwalterin bestellt und der Geschäftsbetrieb des Unternehmens zum 3. November eingestellt wurde.

Schulleiter Andreas Röhrig hat die Hiobsbotschaft kurz vor Ende der Herbstferien empfangen. „Wir haben nichts davon geahnt. Wir waren immer sehr zufrieden mit dem Caterer und auch jetzt verhält er sich kooperativ.“ Das habe auf Gegenseitigkeit beruht, auch Sandro Punzi sei zufrieden mit der Zusammenarbeit gewesen, sagt Röhrig: „Die Gründe für die Insolvenz haben nichts mit dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zu tun.“

Stadt beantwortet keine Fragen

Vertragspartner mit dem Caterer ist die Stadt als Schulträger. Bei Ganztagesschulen, wie es alle anderen Gymnasien in Leverkusen sind, ist der Schulträger dazu verpflichtet, eine Mittagsverpflegung sicherzustellen. Für das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium als Halbtagschule gilt das nicht. „Trotzdem ist es für uns natürlich wichtig, Mittagessen anbieten zu können“, sagt Röhrig. Schließlich findet auch hier zeitweise Nachmittagsunterricht statt, außerdem gibt es für die Unterstufe eine Nachmittagsbetreuung.

Die Türen bei Punzi-Catering auf der Campusallee sind verschlossen Copyright: Stefanie Schmidt

Auf die Frage, ob weitere städtische Einrichtungen von der Insolvenz betroffen sind und wie es mit der Versorgung weitergeht, antwortet die Stadtverwaltung: „Wir bitten um Verständnis, dass die Stadt mit Blick auf das laufende Insolvenzverfahren derzeit von einer Stellungnahme zu diesem Sachverhalt absieht.“

Fragwürdiges Treuhandkonto

Auch, was das Konto betrifft, auf das Eltern Geld für die Schulverpflegung eingezahlt haben, beantworten weder die Insolvenzverwalterin noch die Stadtverwaltung Fragen. Die Essensbestellung funktionierte an der Schule bislang per App: Dort konnte jeden Tag zwischen zwei Gerichten gewählt werden. 4,50 Euro wurden pro bestelltem Gericht fällig. Diese wurden von dem jeweils individuellen Guthaben des Kindes abgebucht, das Eltern vorab auf ein Konto überwiesen hatten. Dieses Konto läuft in der App und den Unterlagen, die die Schule zur Anmeldung bereitstellt, unter dem Namen „Treuhandkonto“. Laut Definition wird auf einem Treuhandkonto Geld von Kunden verwahrt. Der Kontoinhaber, hier namentlich Sandro Punzi, verwaltet es nur, hat aber keinen Zugriff darauf. Offen ist, ob das Konto als echtes Treuhandkonto geführt wurde, oder ob es nur diesen Namen trägt.

Auch einen Pasta-Bulli hat Punzi Catering betrieben. Copyright: Stefanie Schmidt

Die Standardantwort der Insolvenzverwalterin auf Schreiben von Eltern, die ihr Geld zurückfordern, lässt allerdings nichts Gutes vermuten. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens könne man die Forderungen anmelden, schreibt sie, aber: „Ich weise bereits darauf hin, dass nach aktuellem Stand, wenn überhaupt, nur mit einer sehr geringen Quote zu rechnen ist, da keine Vermögenswerte vorhanden sind.“ Wieviele Eltern davon betroffen sind, und mit welchen Geldbeträgen, ist nicht bekannt. Gerade bei Familien, die mehrere Kinder an der Schule haben, kann es sich um dreistellige Beträge handeln.

Die gute Nachricht: Der Mensabetrieb läuft aktuell weiter. Und das sei alleine den Mitarbeiterinnen zu verdanken, die trotz Kündigung aktuell ehrenamtlich weiterarbeiten, sagt Röhrig voller Dankbarkeit: „Die machen das, weil ihnen die Schule und die Kinder am Herzen liegen. Da kann man nur den Hut davor ziehen.“

Die machen das, weil ihnen die Schule und die Kinder am Herzen liegen Schulleiter Andreas Röhrig über den ehrenamtlichen Einsatz der Frauen in der Mensa

Das derzeit ausgegebene Essen stamme aus Lagerbeständen, die an der Schule noch vorhanden sind, die Kinder zahlen mit Bargeld. Das könne natürlich nur eine Übergangslösung sein – Stadt, Schulleitung, Schulverein und Elternvertreter arbeiten unter Hochdruck an einer neuen Lösung. „Manchmal gibt es jetzt nur ein Essen zur Auswahl, das ist dann immer vegetarisch, aber das ist voll okay“, berichtet eine Schülerin. Die vertraute Beziehung zum Mensapersonal bestätigt auch sie: „Die Frauen sind alle total nett, eine kennt sogar jeden einzelnen Namen von uns.“