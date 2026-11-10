Es sind noch ziemlich genau 50 Tage bis Silvester und die Stadt Leverkusen nähert sich einem Beschluss, wie ab dem Jahreswechsel danach, also 2027/28 in den drei Innenstadt-Zentren geböllert werden darf – und vor allem, wo nicht mehr. Zum kommenden Jahreswechsel soll alles noch so laufen wie bisher, die Verwaltung soll aber ihre Beobachtungen festhalten. Nachdem sich besonders die SPD und die CDU mit der Frage eines Böllerverbots beschäftigt hatten, hat das Ordnungsamt der Stadt Leverkusen jetzt einen Vorschlag für konkrete Böllerverbotszonen erarbeitet. Diese Böllerverbotszonen betreffen pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung, also klassische Böller oder Chinakracher, nicht Raketen.

Wiesdorf: Der böllerfreie Bereich liegt zwischen Europaring, Wöhler- und Carl-Leverkus-Straße, im Westen bis zur Kaiserstraße, Haupt-, Moskauer-, Dönhoff- und Breidenbachstraße und an der Peschstraße bis zur B8 nach Norden bis zum Kinopolis.

Böllerverbotszone Opladen Bild: OSM / Stadt Leverkusen Copyright: OSM / Stadt Leverkusen

Opladen: Grob gesagt soll das Böllern links und rechts der Fußgängerzone Kölner Straße unterbunden werden. Die Bahnhofstraße ist komplett in die Zone einbezogen.

Böllerverbotszone Schlebusch Bild: OSM / Stadt Leverkusen Copyright: OSM / Stadt Leverkusen

Schlebusch: Die Schlebuscher Zone ist siebenmal kleiner als die Wiesdorfer. Das Dorf links und rechts der Fußgängerzone soll für böllerfrei erklärt werden. Erst nördlich von Münsters Gäßchen und an der Dechant-Fein-Straße im Süden dürfen Böller gezündet werden.

Es bleiben also noch große Bereiche in allen drei Stadtteilen, wo weiterhin geböllert werden darf.

Ganz frei war man selbstverständlich auch bisher nicht beim Abbrennen von Feuerwerk und Zünden von Raketen: Teil des Beschlussentwurfs ist eine Erinnerung an die jetzt schon geltende Rechtslage: Das Abbrennen von Silvester-Feuerwerkskörpern und das „Böllern“ sei durch verschiedene Rechtsnormen bereits insbesondere in Wäldern, Waldrandbereichen, Natur- und Landschaftsschutzgebieten, in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten.

Das sind Böller Copyright: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Bekannt sein dürfte das in der Bevölkerung nur wenigen, denn bei gutem Wetter ziehen Leute zu Hunderten zu Aussichtspunkten, etwa nach Uppersberg oder Imbach. Das wäre an sich nicht verboten, solange dort im Landschaftsschutzgebiet alle auf Raketen und Chinakracher verzichten würden. So ist es aber nicht: Auf den Wiesen werden Raketen gezündet; Bauern müssen nach Silvester Müll sammeln, vereinzelt liegen sogar im Sommer noch abgebrannte Raketen herum.

Auch das Zündeln im Umkreis von brandempfindlichen Kirchen kann gefährlich sein, denn die trockenen Dachstühle können Feuer fangen. In Wiesdorf stehen die beiden großen Kirchen mitten in der Zone. Die Kirchen Sankt Andreas in Schlebusch und Sankt Remigius in Opladen sind auf den Karten vom Ordnungsamt besonders markiert worden, ebenso das Sankt-Remigius-Krankenhaus, das in Opladen ziemlich nahe an der Problemzone Bahnhofstraße liegt.

Bis zum kommenden Silvestertag reicht die Zeit nicht, um eine rechtssichere Allgemeinverfügung zu erstellen, die ordentlich veröffentlicht und bekannt gemacht werden muss. Einmal beschlossen, soll die Regelung vorerst für zwei Silvester gelten. Allerdings soll der Kommunale Ordnungsdienst jetzt schon konsequenter das verfrühte Abbrennen von Feuerwerk ahnden – im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten, heißt es.

Offen bleibt allerdings die Frage, wie ein Böllerverbot kontrolliert werden soll. Es wird vermutlich verstärkt darauf ankommen, dass die Mehrzahl der Feiernden die Zone freiwillig akzeptiert und vielleicht ihre böllernden Nachbarn darauf hinweist.