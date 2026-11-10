Jazztage„Cruisen bis Leverkusen“ – Braunschweiger Jazzkantine besucht Fanbase im Scala

Montagabend, 9. November, im Scala. Zweifel, ob die „Jazzkantine“ den Laden an so einem eher ungünstigen Termin während der Jazztage füllt, kommen gar nicht erst auf. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn sind schon rund 200 Gäste da und als es losgeht vielleicht noch 100 mehr. Und die wissen, warum sie gekommen sind: Die Jazz-Rapper aus Niedersachsen sind schon zum dritten Mal bei den Jazztagen dabei und immer im Scala. Rapper Cappuccino greift das schon bei der Begrüßung auf und später am Abend wirft er sich der Opladener Fanbase in einem Rap-Solo verschmitzt an die Brust: „Wenn wir schon am Montag durch die Republik cruisen, dann doch nur bis Leverkusen.“

Was am 9. November sonst alles so mitschwingt an Gedenkengedanken greift die Band um Bassist Christian Eitner gleich im zweiten Song auf. „Respekt“ heißt der und ist vom ersten Album der seit 1994 bestehenden Formation. „Respekt ist unsere Aufgabe und nicht ’ne falsche Maske, die ich aufhabe“, singen Cappuccino und sein Rap-Kollege Tachiles. Und der Ratinger Tachiles ruft nach dem Ende des Songs in den Beifall des Publikums: „9. November. Erinnere dich!“

Doch schwere Zeiten hin oder her, die an diesem Abend neunköpfige Formation will mit ihren Fans vor allem eins: Spaß vermitteln und Spaß haben. Wie das geht, demonstrieren die famosen Musiker in jedem Song wieder neu. Ob mit ihrer verswingten Version des AC/DC-Hits „Highway to Hell“, oder mit „Take Five“, der Song, der ausführlich Dave Brubecks Jazzklassiker zitiert. Aber eben nicht nur. Der Kölner Saxofonist Heiner Schmitz, seit 2010 bei der Jazzkantine dabei, beginnt mit einem langen lyrischen Solo.

Saxofonist Heiner Schmitz auf der Scala-Bühne Copyright: Peter Seidel

Irgendwann gesellt sich Drummer Andy Lindner dazu, das Ganze bekommt eine lateinamerikanische Rhythmik, die sich sofort auf die Beine des Publikums überträgt. Aber bevor der Song in irgendeine Bossanova-Samba-Gefälligkeit abtauchen kann, reißt Schmitz ihn da heraus, steigert sich immer weiter in sein Solo und einen ekstatischen Jazzkrach hinein. Erst als der verebbt, bietet Jazzkantine den Fans eine spaßige, tanzbare – vier statt fünf Viertel pro Takt – Version von Take Five.

So zitiert die Jazzkantine lustvoll immer wieder Jazzklassiker wie zum Beispiel Herbie Hancocks „Cantaloupe Island“, wechselt zwischendurch zum Blues und wieder zurück zum Jazz-Rap. In mitreißenden Soli zeigen auch Trompeter Christian Winninghoff, Gitarrist Tom Bennecke, Keyborder Stephan Grawe und Schlagzeuger Lindner, was sie draufhaben. Der Spaß, den sie dabei selbst haben, wenn sie sich nach beendetem Solo-Ausflug abklatschen, überträgt sich vom ersten Song an aufs Publikum.

Der Rap-Teil ihres Repertoires erweist sich als vielleicht einziges Problem des Konzertabends. Die Texte der Rapper Cappuccino und Tachiles sowie von Soulsänger Albert N'Sanda gehen im Sound der Musikerkollegen unter. Kein Problem, wenn man wenigstens den Refrain kennt, wie Teile des Publikums, sonst aber schon. Gesanglich bleibt so N'Sanda der stärkste Eindruck, ganz einfach, weil er über eine beeindruckende Stimme verfügt.

Die Leverkusener Jazzkantine-Fans sind jedenfalls restlos begeistert und etliche dürften sich schon jetzt darauf freuen, wenn Jazzkantine auch bei den Jazztagen 2027 wieder nach Leverkusen cruisen.