Seit die Opladener Synagoge in der Altstadtstraße vor inzwischen 88 Jahren gebrannt hat, gibt es im heutigen Leverkusen keine Synagoge mehr. So gesehen könnte man auf die Idee kommen, dass die Brandstifter von damals und ihre geistigen Nachkommen erreicht haben, was sie wollten.

Die Stadt, der Rat der Religionen und die Kinder und Jugendlichen des Landrat-Lucas-Gymnasiums und der Montanus-Realschule, deren Geschichtskurse traditionell Beiträge zum Thema erarbeiten, setzen diesem Gedanken etwas entgegen, indem jährlich an die Pogrome in Opladen erinnert wird. Früher nannte man sie Reichskristallnacht.

„Es tut gut, so viele Kinder und Jugendliche hier bei der Gedenkveranstaltung zu sehen“, schlägt Oberbürgermeister Stefan Hebbel in seiner Ansprache die Brücke von der Geschichte in die Gegenwart. Als gelernter Polizist nähert er sich dem Thema auch mithilfe der Kriminalitätsstatistik: Täglich würden bundesweit 24 antisemitische Vorfälle registriert. Vieles davon sei nicht strafbar, deshalb sei die jüdische Bevölkerung auch in Leverkusen auf Zivilcourage angewiesen, die heute Mut kostet. In Nazi-Deutschland konnte Zivilcourage das Leben kosten. Der Pogrom 1938 sei aus dem Volk gekommen, auch in Leverkusen hätten viele weggesehen.

Kranzniederlegung am Platz der Synagoge

Am Montag legten die Stadt und der Leverkusener Rat der Religionen je einen Kranz am Platz der Synagoge an der Altstadt- und Lessingstraße nieder. Der Düsseldorfer Rabbiner Benzion Dov Kaplan sprach das Gebet für die Ermordeten im Holocaust.

Die Schülerinnen und Schüler des Landrat-Lucas-Gymnasiums und der Montanus-Realschule hatten sich vornehmlich mit dem auf dem jüdischen Friedhof Leverkusen bestatteten Kurt Shimon Wallach beschäftigt, dessen Vorfahren aus Leverkusen stammten. Er sprach in der Nachkriegszeit den Satz: „Es gibt auch gute Menschen hier, ganz besonders unter der Jugend.“ Er war 1933 aus Mönchengladbach nach Jerusalem geflohen, hatte erst in der Landwirtschaft gearbeitet und wurde später erster Direktor der Bibliothek der Kesset. Weil ihm das heiße Klima in Israel nicht zusagte, zog er zurück nach Mönchengladbach.

Kranzniederlegung am Platz der Synagoge Copyright: Ralf Krieger

Für seine Beerdigung wünschte sich der Holocaust-Zeitzeuge, dass man ihn nahe bei seinen Vorfahren beerdigen sollte, die auf dem Leverkusener Jüdischen Friedhof liegen. Sein Wunsch wurde erfüllt, als er 2007 starb. Der Friedhof, der als Begräbnisstätte stillgelegt war, wurde von der Bezirksregierung für einen Tag aktiviert; Wallach konnte beerdigt werden. Der Verwaltungsakt soll erheblich gewesen sein und er wird bis heute als legendär beschrieben. Wallachs Vertrauen in die Jugend sei für sie Antrieb, dem durch Taten gerecht zu werden, sagte eine Schülerin.

Am Platz der Synagoge am 9. November 2026 Copyright: Ralf Krieger

Seit 2010 stiegen die Zahlen der antisemitischen Vorfälle an, sagte Hebbel in der Rede; seit dem Hamas-Überfall in Israel gebe es einen weiteren Anstieg. Auch in Leverkusen ist es nicht ratsam, sich etwa in den Straßen mit einer Kippa auf dem Kopf als Jude zu outen. Der Vorsitzende des Leverkusener jüdischen Vereins Davidstern, darauf angesprochen, sagt: „Die Zeiten sind schwer genug, ich will nicht noch ein Problem haben.“

Die Jugendlichen machen einen Rundgang in der Opladener Fußgängerzone Copyright: Ralf Krieger

Zur Gedenkveranstaltung waren neben den Jugendlichen Personen der Stadtgesellschaft, Pfarrer und Vertreter mehrerer Religionen, von Vereinen und von den Parteien SPD, CDU und Grünen gekommen. Das Klezmer-Ensemble unter der Leitung von Julian Hilgert spielte. Ein wichtiger Teil der städtischen Erinnerungsveranstaltung an die Novemberpogrome ist ganz sicher der Rundgang der Schüler in der Opladener Fußgängerzone zu den dort verlegten Stolpersteinen mit jeweils einer kurzen Ansprache. Denn ist man bei der vorherigen Veranstaltung noch mehr oder weniger unter Gleichgesinnten, trifft die Erinnerungsarbeit der Jugendlichen bei dem Rundgang auf Bürger im Alltag.