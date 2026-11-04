Nach 13 Jahren ist Schluss: Das Tanzpaar der KG Altstadtfunken Opladen vun 1902 hört am Ende der Session in dieser Funktion auf. Tanzmarie Marie Anna Hammer und Tanzoffizier Markus Weis stehen seit der Session 2014/15 gemeinsam auf der Bühne und freuen sich jetzt, kurz vor Beginn ihrer letzten Session als Tanzpaar, noch einmal bei unzähligen Auftritten gemeinsam mit dem Traditionscorps in den Sälen in Leverkusen und Umgebung für Stimmung zu sorgen, wie Tim Hoenings, Schriftführer der Altstadtfunken, im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“ sagte.

Diese Session ist nicht nur für das Tanzpaar eine besondere. Ihr Abschied fällt zusammen mit dem 125-jährigen Bestehen der Altstadtfunken. Das Jubiläum führe auch zu ein paar Änderungen im Ablauf der Session, so Hoenings, der Näheres aber noch nicht verraten wollte.

Tanzmarie Marie Anna Hammer und Tanzoffizier Markus Weis beim Rosenmontagszug 2025 mit Mitgliedern der Traditionsgarde der KG Altstadtfunken Copyright: Dominik Scholz

Hammer (Funkenname Marie) und Weis (Funkenname Stropp) sind den Altstadtfunken bereits seit vielen Jahren verbunden. Die Juristin, die in der Personalabteilung eines größeren Unternehmens in der Region arbeitet, stieg schon als Kind beim Kinder- und Jugendtraditionscorps ein und wechselte später zur Mädchengarde der KG, wo Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren gemeinsam trainieren und auftreten. Weis ist bereits seit 2007 Mitglied des Traditionscorps der Altstadtfunken. Doch der erste Höhepunkt seiner karnevalistischen Karriere liegt sogar noch weiter zurück: In der Session 2000/2001 war der Produktmanager in der Baubranche als Zehnjähriger Kinderprinz von Opladen.

Zu den Gründen, warum die beiden jetzt als Tanzpaar aufhören, sagte Weis: „Irgendwann ist es Zeit, zu gehen und der jüngeren Generation Platz zu machen. Das bietet sich in der Jubiläumssession der KG jetzt besonders an.“ Weis ist 37 Jahre alt, Hammer Anfang 30.

Der Tanzoffizier kann aus den vielen Sessionen, die er mit der Tanzmarie bestritten hat, keinen einzelnen Höhepunkt für sich benennen. „Es war die Gesamtheit der Jahre. Jeder Auftritt ist anders. Natürlich genießt man es, auf großer Bühne vor 1000 Leuten aufzutreten. Aber die kleinen Auftritte, auch bei karitativen Veranstaltungen wie in Altenheimen, sind auch besonders. Das sieht man noch mehr die Freude über unser Kommen in den Gesichtern der Menschen.“

Weis hat auch nach einem Dutzend Sessionen als Tanzoffizier noch enormen Spaß an seiner Rolle: „Musik an, Kopf aus. Dann zählt nur noch gute Laune. Und die muss ich mir auch nicht machen. Die ist sowieso schon da, schildert er seine Gefühlslage bei jedem Auftritt.“

Mit Tanzmarie Marie Anna Hammer verbindet Weis ein tiefes gegenseitiges karnevalistisches und tänzerisches Verständnis. „Wir kannten uns vorher. Wir haben uns gesucht und gefunden und uns gegenseitig unterstützt, auch dann, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist.“ Zum Tanzpaar der Altstadtfunken wurden die beiden über ein Probetraining. So soll es auch für ihre Nachfolger sein. Aber erst nach der Session, wie Hoenings betont. In der Session 2026/27 soll die Aufmerksamkeit ganz auf der aktuellen Tanzmarie und ihrem Tanzoffizier liegen.

Die Wochenenden in der kommenden, besonders kurzen Session werden mit Auftritten besonders vollgepackt sein. Bis Karnevalssonntag, 7. Februar 2027. An dem Tag haben Marie und Stropp auf der Kolpingssitzung ihren letzten Auftritt als Tanzpaar der Opladener Altstadtfunken. Weis: „Das wird schwierig.“