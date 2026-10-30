Langeweile hat im Leben von Walter Burgmann wenig Platz. Der Leverkusener sammelt Interessen wie andere Menschen Briefmarken. Er besucht Burgen und Schlösser, beschäftigt sich mit Ahnenforschung und interessiert sich für Flaggen und Brettspiele. Seine Begeisterung teilt er mit einer wachsenden Fangemeinde auf Instagram unter „@waltersbuntewelt“. Am 16. November stellt er sein gleichnamiges Buch in Opladen vor.

Walter Burgmann ist 68 Jahre alt und stammt aus dem Ruhrgebiet. Nach seinem Geografiestudium arbeitete er knapp 40 Jahre in der Planung eines großen Industrieunternehmens. Heute ist er im Ruhestand und hat Zeit für seine zahlreichen Interessen. Dass daraus einmal ein eigener Instagram-Auftritt und ein Buch entstehen würden, war ursprünglich nicht geplant.

Den Anstoß gab seine Tochter, die den Account „@waltersbuntewelt“ vor rund drei Jahren ins Leben rief. Sie unterstützt ihren Vater bei der Auswahl von Themen, filmt und schneidet die Beiträge. Burgmann selbst schreibt die Texte und spricht die Kommentare ein. Auch seine Frau hilft gelegentlich, etwa im Urlaub. Vieles entsteht spontan. Die Resonanz freut ihn. Die Rückmeldungen seien fast ausschließlich freundlich und positiv. Für Walter Burgmann ist Instagram vor allem eine Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Geld verdient er damit nicht. Werbeangebote habe er abgelehnt.

Fast 1000 Schlösser und 150 Flaggen

Fast 1000 Burgen und Schlösser hat er bereits besucht und seine Ausflüge in einer Excel-Tabelle festgehalten. Besonders interessieren ihn echte Geheimtipps. Auch Flaggen faszinieren ihn: Rund 150 Stück gehören zu seiner Sammlung, im Garten steht ein eigener Fahnenmast. Daneben beschäftigt er sich mit Ahnenforschung, Brettspielen und Schallplatten. „Eines meiner ersten Hobbys war die Begeisterung für Dracula, nachdem ich als Kind einen Vampirfilm im Fernsehen gesehen hatte.“ Aus diesem Mix entstand sein Buch „Walters bunte Welt – Das Lexikon: Von Ahnenforschung bis Zeichnen. 48 Hobby- und Freizeitideen.“ Alphabetisch sortiert, bietet es Anregungen für die Freizeitgestaltung.

„Ich bin ein gutes Beispiel für Hobbys, aber auch ein schlechtes, da ich mich auch verzettle“, sagt Walter Burgmann mit einem Schmunzeln. Schließlich könne man nicht alles gleichzeitig und intensiv betreiben. Entscheidend sei, dass der Spaß an der Sache nicht verloren gehe.

Walter Burgmann liest am Montag, 16. November 2026, von 17 bis 20 Uhr im Probierwerk, Stauffenbergstraße 14–20, in Leverkusen-Opladen. Tickets kosten bis Freitagabend, 30. Oktober, im Vorverkauf noch 15 Euro, danach 20 Euro an der Abendkasse. Getränke sind inklusive.

Pro Ticket spenden die „Kölner Stadt-Anzeiger Medien“ und Walter Burgmann gemeinsam fünf Euro an Palliev, das Palliativ- und Hospizzentrum in Leverkusen. Erhältlich sind die Tickets über Rausgegangen.de