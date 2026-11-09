„Leverkusen, alle Hände gehen hoch!“ Max Herre muss nicht lange bitten. Als er und Joy Denalane am Samstagaben im Forum die Bühne betreten, dauert es nicht lange, bis das Publikum mitgroovt. „Alles Liebe“ heißt der erste Song des Abends. Eine Stimme vom Band kündigt an: „Auch wenn wir uns streiten, es ist immer noch diese Liebe da.“ Auf der Bühne leuchtet die Schrift „Alles Liebe Max & Joy“. Rotes Licht taucht die Szenerie in eine warme Atmosphäre. Bei „Skyline“ wird bereits mitgewippt. Als Max Herre nach den Freundeskreis-Fans fragt, bekommt er eine begeisterte Antwort.

Das Publikum ist von Beginn an textsicher. Die Zeilen werden mitgesungen, die Arme bewegen sich im Takt. „Leverkusen, ihr bleibt unsere erste Liebe“, ruft Max Herre. Der größte Nostalgieschub folgt mit dem Freundeskreis-Medley. Das Bandlogo leuchtet auf, überall schnellen die Arme nach oben. „Wir machen die Jazztage kurz zu den Hip-Hop-Tagen“, kündigt der Stuttgarter an. Bis in die hinteren Reihen wird mitgesungen und gefeiert. Die Fans bekommen genau das, worauf sie gewartet haben.

Ein Moment, der besonders positiv in Erinnerung bleibt, hat allerdings weniger mit Musik als mit Haltung zu tun. Mit Blick auf den Auftritt der AfD-Politiker Alice Weidel und Ulrich Siegmund im Forum zwei Wochen zuvor findet Max Herre deutliche Worte: „Es ist auch ein Raum, wo vor zwei Wochen Alice Weidel ihre Scheiße gelabert hat.“ Solche Räume müsse man verteidigen und man dürfe sie sich nicht nehmen lassen. Ein klares Statement.

Zwischen Soul und Disco

Musikalisch geht es abwechslungsreich zu: Hip-Hop trifft auf Soul und groovigen Disco-Sound. Bei „Wolke 7“ freut sich das Publikum schon über die ersten Töne. Die Backgroundsängerinnen und -sänger bekommen eigene Auftritte, übernehmen Gesangsparts und zeigen bei kleinen Dancebreaks, was in ihnen steckt. Ein schöner Zug des Abends: Auch der Voract Fayim bleibt nicht einfach nach seinem Auftritt in der Versenkung verschwunden, sondern wird später in die weitere Show eingebunden. Er bekommt Raum für einen eigenen Gesangspart und wird mit großem Applaus belohnt.

„Wir machen die Jazztage kurz zu den Hip-Hop-Tagen“, sagt Max Herre bei seinem Konzert im Forum. Copyright: Dominik Scholz

Bei aller Begeisterung stellt sich die Frage, was einen Abend bei den Leverkusener Jazztagen eigentlich ausmachen sollte. Dass ein Festival auch Künstlerinnen und Künstler aus Pop, Hip-Hop und Soul einlädt, ist schließlich kein Widerspruch zum Jazz. Auch Joy Denalanes Auftritte in TV-Formaten wie „Sing meinen Song“ sind kein Argument gegen ihre musikalische Qualität. Vertrautheit trägt einen Abend, aber sie macht ihn nicht automatisch besonders. Gerade von einem Festival für Improvisation und musikalische Offenheit darf man mehr erwarten als vertraute Melodien und gemeinsames Erinnern. Nostalgie wirkt schön, doch sie nutzt sich ab, wenn sie den ganzen Abend bestimmt.

Zwischen Romantik und Eigenwerbung

Auch zwischen dem Paar will der Funke auf der Bühne nicht immer überspringen. Die beiden wirken vertraut miteinander, doch das große Knistern bleibt aus. Auch die Hinweise auf Weihnachtsalbum und Buchankündigung nehmen den leisen, authentischen Momenten bisweilen etwas Raum.

Bei der Zugabe wird es dann doch noch etwas kuscheliger: Joy Denalane bittet das Publikum, die Lichter einzuschalten, und singt: „Ich lasse das Licht für dich an, ich lasse die Tür für dich auf.“ Danach übernimmt wieder der Disco-Groove. Zum Ausklang tanzt die Band gemeinsam mit den Fans zu „Earth, Wind & Fire“. Die Musiker werden vorgestellt und mit kräftigem Applaus verabschiedet. Am Ende bleibt ein Abend, der seine Fans glücklich macht und mit starken Stimmen, vertrauten Songs und viel musikalischer Lebensfreude überzeugt. Doch ein gelungener Konzertabend ist nicht automatisch auch ein spannender Festivalabend. Im Forum zeigt sich: Manche erste Liebe lässt einen eben nicht los. Ob sie allerdings auch heute noch für genügend Überraschungen sorgt, ist eine andere Frage.