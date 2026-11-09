Ein Streichquintett neben einem Popsänger: Das kann schnell nach dekorativer Veredelung klingen. Genau das wollen Joris und der Geiger, Komponist und Arrangeur Mihalj „Miki“ Kekenj mit seinem „Takeover! Ensemble“ vermeiden. Bei den Leverkusener Jazztagen im Erholungshaus wird daraus ein kuschelig intimer Konzertabend, der bekannte Songs nicht einfach mit „klassischem Besteck“ versieht, sondern sie zumindest an seinen besten Stellen tatsächlich neu denkt.

Joris beginnt in Leverkusen mit einem elf Jahre alten neuen Hit

Nach einem instrumentalen Auftakt des „Takeover! Ensembles“ setzt Joris mit „Sommerregen“ ein. Der Song stammt bereits aus seinem Debütjahr 2015 und hat 2026 eine erstaunliche zweite Karriere erlebt: Ausgerechnet die Zeile „Nimm meine Hand, und mach' die Augen zu und tanz'“ verbreitete sich über TikTok, der elf Jahre alte Titel landete erstmals in den deutschen Singlecharts. Joris erzählt davon ohne kulturpessimistischen Unterton. Musik könne heute eben auf sehr unterschiedlichen Wegen gefunden und erlebt werden.

Gleichzeitig macht er schnell deutlich, worauf es ihm an diesem Abend ankommt: auf den unmittelbaren Moment im Raum. Überhaupt wird viel gesprochen. Joris und Kekenj teilen sich die Moderationen, spielen sich die Bälle zu und wirken weniger wie Solist und Begleitensemble als wie Teampartner eines gemeinsamen Projekts. Das Streichquintett mit zwei Violinen, Viola, Cello und Kontrabass erweitert diesen Dialog mit Backing Vocals und gelegentlich perkussiv gespieltem Kontrabass. Nur ganz zu Beginn wirkt der Gesamtklang beinahe etwas zurückhaltend, ein Eindruck, der rasch verschwindet.

Bei „Du“ trifft Joris auf Beethovens Fünfte

Wie ernst Kekenj den Begriff Arrangement nimmt, zeigt sich besonders bei „Du“. Das Stück beginnt mit den berühmten vier Tönen aus Beethovens fünfter Sinfonie. Doch der Wiedererkennungseffekt bleibt kein kurzer Klassik-Gag: Beethovens Motiv und Joris’ Song beginnen sich im weiteren Verlauf gegenseitig zu zitieren. Aus zwei bekannten musikalischen Materialien entsteht so tatsächlich etwas Drittes. Nicht jede Bearbeitung geht so weit. Einige Songs gewinnen durch veränderte Stimmführungen, Gegenmelodien und die ungewöhnliche Besetzung eine neue Dramaturgie.

Bei anderen bleibt stärker der Eindruck eines ohnehin vertrauten Popsongs, der nun von einem ausgesprochen guten Streichquintett umgeben wird. Das ist angesichts des selbst gesetzten Anspruchs eine kleine Schwäche – und zugleich eine interessante Grenze des Konzepts. Denn auch dort, wo die Bearbeitung weniger grundlegend eingreift, verändert die – ja vielleicht „Reduktion“ – den Charakter: Die Songs rücken näher, Texte bekommen mehr Raum, große Popgesten werden zu kammermusikalischen Momenten. Das funktioniert trotz der Größe des Erholungshaus schön. Nach der Pause trägt besonders eine ruhigere, melancholische Passage zu dieser fast wohnzimmerartigen Atmosphäre bei.

„Nur die Musik“ wird zum Leitgedanken des Abends

Am deutlichsten formuliert Joris selbst, worum es ihm dabei geht. Vor „Nur die Musik“ erzählt er vom Fußballspiel Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Niemand im Saal wisse, ob der Mensch auf dem Nachbarsitz gerade Leverkusen- oder Köln-Fan sei, woran er glaube oder welche Überzeugungen er sonst mitbringe. Für diese Stunden spiele das keine Rolle. Übrig bleibt, ganz im Sinne des Songtitels, eben „nur die Musik“. Das könnte schnell pathetisch werden, wirkt an diesem Abend aber erstaunlich schlüssig, weil sich derselbe Gedanke musikalisch durch das Konzert zieht.

Auch hier begegnen sich schließlich Welten, die zunächst wenig selbstverständlich zusammengehören: Singer-Songwriter-Pop und klassisch ausgebildetes Streichquintett, große Refrains und kammermusikalische Detailarbeit, ein über TikTok wiederentdeckter Song und das unmittelbare Live-Erlebnis. Wenn schließlich „Herz über Kopf“ als Zugabe erklingt, braucht es dafür keine große Neuerfindung mehr. Ein ohnehin bekannter Song steht am Ende eines Abends, der gezeigt hat, wie reizvoll es sein kann, Bekanntes noch einmal anders hören zu lernen. Und wer sich fragt, was das bei den Leverkusener Jazztagen zu suchen hat: Genau solche Grenzgänge gehören längst zum Konzept des Festivals, das Jazz bewusst weit fasst und immer wieder Crossover zwischen Pop, Soul, Klassik und anderen Genres zulässt.