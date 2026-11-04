Noch vor dem eigentlichen Martinstag am 11. November zieht Leverkusens größter Martinszug durch Schlebusch.

Am Samstag, 7. November, beginnt der Zug um 18 Uhr am Arkadenplatz und zieht durch die Fußgängerzone zum großen Martinsfeuer am Marktplatz. Die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch (WfG) verteilt dort erneut 1000 kostenfreie Weckmänner an Kinder, erwartet rund 2000 Besucher, natürlich gerne mit vielen bunten Laternen.

Markt und verkaufsoffener Sonntag

Eingebettet ist der Zug in den Martinsmarkt in der Schlebuscher Fußgängerzone, der am Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 8. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. An mehr als 40 Ständen werden laut der Veranstalter weihnachtliche Artikel, vielerlei Geschenkideen und Kunsthandwerk geboten. Auch ein Trödelmarkt für Vereine und Privatpersonen findet statt, ebenso wie der Bauern- und Spezialitätenmarkt zur gewohnten Zeit am Samstag.

Am Sonntag ist ab 13 Uhr zusätzlich der Einzelhandel geöffnet. Die WFG Schlebusch richtet den Zug und das Fest aus, organisiert wird der Markt vom Veranstaltungsservice Ott.