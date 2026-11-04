Die Autobahn 1 ist am Mittwochmittag (4. November) von Dortmund in Richtung Köln voll gesperrt. Zwischen Wermelskirchen und Burscheid muss ein umgekippter Lkw geborgen werden. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In beide Richtungen haben sich Staus gebildet. In Richtung Köln gibt es laut WDR acht Kilometer Stau, in Richtung Norden waren es gegen 12 Uhr zwei Kilometer.

Es handelt sich nach Auskunft der Polizei bei dem Fahrzeug um einen Tanklaster, der gegen 10.15 Uhr bei Burscheid verunglückte. Was der Auflieger des Sattelzuges geladen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Fachberater für Gefahrenstoffe und die Messeinheit des Rheinisch Bergischen Kreises seien zu Hilfe gerufen worden, berichtet Radio Berg. Die Flüssigkeit soll aber ungefährlich sein, hieß es später.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist ebenfalls noch unklar. Zunächst muss der Tankauflieger ausgepumpt werden. (red)