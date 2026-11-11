War der Saal Norhausen am 11.11 schon jemals so voll? Widerlegen möchte das niemand. Klar denkt man, der designierte Prinz Stefan Lutz bringt bestimmt eine große Anhängerschaft mit: Schließlich kennt man ihn aus dem traditionsreichen Familienbetrieb, außerdem ist er nicht nur bei Grün-Weiß Schlebusch aktiv, sondern seit Jahrzehnten auch beim THW und den Fußballern vom SV Bergfried. Doch als das Prinzengefolge um 12.25 Uhr endlich auf die Bühne kommt, wird klar: Den größten (oder zumindest lautstärksten) Fanklub hat nicht Stefan im Gepäck. Sondern seine Schwester, die 2. Adjutantin: Monika Bodenröder. Laute „Moni“- und „Prinzessin“-Rufe reihen sich in den Jubel ein und wecken den Verdacht, dass Leverkusen auf jeden Fall bereit wäre für eine offizielle Prinzessin im Karneval.

Kinderprinz Julian I. hat sein Prinzen-Höckerchen mitgebracht, um mit seiner Prinzessin Luisa (l) und den Opladener Tollitäten Prinzessin Charlotte und Prinz Fati auf Augenhöhe zu sein. Copyright: Stefanie Schmidt

Das macht in diesem Jahr das Kinderprinzenpaar der Opladener Neustadtfunken vor: Mit Fatima Mustafova schlüpft erstmals ein Mädchen in das Ornat und tritt in dieser Session als Prinz Fati I. auf – an der Seite von Prinzessin Charlotte I. (Horn). „Girls support Girls“, liest FLK-Präsident Thomas Lingenauber den Leitspruch des Duos ab – und auch dafür gibt es riesigen Jubel im Saal. Richtig präsentieren können die beiden sich am Morgen in Rheindorf noch nicht – ihre offizielle Proklamation steht erst am Abend ab, bis dahin soll der einstudierte Auftritt geheim bleiben. Die Unterhaltung des Publikums übernimmt dann das Leverkusener Kinderprinzenpaar Julian I. (Michel) und Luisa I. (Kerb) und sorgt mit seinem Auftritt dafür, dass Lingenauber mit einer Tradition bricht. „Eigentlich gehört der erste Orden der Session dem Oberbürgermeister“, sagt der FLK-Präsident und schaut entschuldigend zu Stefan Hebbel in der ersten Reihe: „Aber ich würde ihn gerne den Kindern geben.“ So soll es geschehen, der erste Bürger der Stadt hilft natürlich direkt bei der Übergabe.

Prinz Rogerio I. bekommt zum Abschied den blauen Zylinder des Ex-Prinzen aufgesetzt. Copyright: Stefanie Schmidt

Und auch wenn er am Abend nach 14 Jahren das Präsidentenamt der KG Neustadtfunken abgibt – dass Hebbel hier in seinem Element ist, ist nicht zu übersehen. Um den angehenden Prinzen von seinem Plan abzubringen, ihm den Rathausschlüssel abzuluchsen, macht er ihm ein Jobangebot: Als Karnevalsdezernt, dann könnte der gelernte Zimmermann ihm „vielleicht endlich mal einen stabilen Haushalt zusammenzimmern.“ Darum könne er sich schön selbst drum kümmern, sagt Lutz. „Aber du hast wenigstens Holz, ich hab’ nicht mal Moos!“, klagt Hebbel. Die Lacher sind ihm damit sicher.

Die kleinen Schlebuscher Pänz geben alles. Copyright: Stefanie Schmidt

„Es war jetzt wirklich Zeit, dass es endlich losgeht“, sagt Stefan Lutz, als er wieder von der Bühne entlassen ist. Schließlich wisse er seit zwei Jahren, dass er der Leverkusener Prinz der Session 26/27 sein wird. „Da staut sich die ganze Energie und Vorfreude auf, und die muss jetzt raus.“ Sein Gefolge ist – wie der Handwerksbetrieb in Schlebusch – ganz Familiensache. Mit auf der Bühne stehen als Adjutantinnen neben der Schwester auch seine Frau Sandra Lutz, die Paginnen sind seine Nichten Melina und Marie Bodenröder. Eine Vertretung für die kurzfristig erkrankte Melina sucht und findet Lutz dann natürlich auch in der Familie: Sohn Marko wird spontan verpflichtet.

Die großen Pänz tanzen „Erinnerungen“ – der Koffer auf der Bühne sammelt sie alle. Copyright: Stefanie Schmidt

Ziemlich große Lücken dürfte es in einigen Schlebuscher Schulklassen an diesem Mittwoch gegeben haben. Denn der Kinder- und Jugendtanzkorps von Grün-Weiß Schlebusch ist zu Ehren ihres Prinzen und des jecken Jubiläums von 22 Jahren Schlebuscher Pänz in voller Stärke nach Rheindorf gereist. Und dort zeigen die Tänzerinnen und Tänzer ihre ganze Professionalität. Die Pänz haben nicht nur mit der eigentlich zu kleinen und niedrigen Bühne zu kämpfen, wo Hebefiguren schon mal mit Scheinwerfern kollidieren. Nach der Uraufführung des neuen Sessionstanzes der großen Pänz kriecht Chefin Lilo Schmitz zu Kreuze: „Ich habe die falsche Version der Musik auf den Stick gespielt!“ Das hat im Publikum niemand gemerkt, so gekonnt haben die Tänzerinnen und Tänzer sich spontan angepasst.

„Erinnerungen“ heißt ihr Tanz für die Jubiläumssession. Gesammelt sind diese in einem Koffer, der mit offenem Deckel auf der Bühne steht. Der Tanz endet mit der Zeile: „Am Aschermittwoch geht der Deckel wieder zu, aber das ist nicht schlimm, denn dann sind neue Erinnerungen drin.“ 91 Tage, genau 13 Wochen, haben alle Jecken nun, um möglichst viele davon zu sammeln.