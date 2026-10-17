Jedes Kinderprinzenpaar der Neustadtfunken ist ein besonderes. Doch die 71. jungen Tollitäten der Opladener Karnevalsgesellschaft sind noch ein bisschen mehr: Mit Prinz Fati I. (Fatima Mustafova) und Prinzessin Charlotte I. (Horn) bilden erstmals zwei Mädchen das Kinderprinzenpaar der traditionsreichen Opladener KG.

Und das kam so: „Dass Charlotte Kinderprinzessin wird, stand schon fest“, erzählt die 15-jährige Fatima beim Vorstellungstermin im „Funkenkeller“, dem Vereinsheim der Neustadtfunken in der Opladener Innenstadt. „Dann fehlte aber ein Prinz und wir haben keinen gefunden. Dann hab' ich gesagt, ich könnte das doch machen.“ Tatsächlich wandten sich die Neustadtfunken auf der Suche nach einem Jungen als Kinderprinz sogar an die Öffentlichkeit, doch ohne Erfolg. Da meldete sich Fatima, frei nach der Devise „Girls support girls“, heißt es von der KG. „Sie erwähnte das eher so nebenher im Gespräch“, fügt Loredana Ziegler, die Betreuerin des Kinderprinzenpaares bei den Neustadtfunken, hinzu.

Ziegler ist auch die Trainerin der „Pänz vom Rosenhügel“, der Kindertanzgruppe der Neustadtfunken. Sie habe dann mit Fatimas Mutter Christina Pohlig-Nienhaus gesprochen, ob sie das befürwortet, berichtet Ziegler weiter. Tut sie, wie Pohlig-Nienhaus im Funkenkeller lächelnd bestätigt. Fatima war sich schon vorher sicher. „Ich hatte da so ein Bauchgefühl, dass das klappen würde, und hab' mich einfach nur gefreut, als es so war.“

In Charlottes Familie hingegen gibt es unter ihren Geschwistern schon eine Tollität. Ihr Bruder Vincent war Kinderprinz der Neustadtfunken in der vergangenen Session. „Es kam eins zum andern“, umschreibt ihre Mutter Sabrina Horn die karnevalistische Lage in der Familie. „Charlotte wünscht sich das schon lange, hat das aber nie so richtig geäußert.“ Dieses Mal aber offenbar doch deutlich genug, dass ihr Wunsch Gehör fand.

Die 15-jährige Fatima und die elfjährige Charlotte kennen sich aus den „Pänz vom Rosenhügel“, wo beide mittanzen. Einmal pro Woche ist Training. Fatima ist schon dabei, seit sie drei Jahre alt ist, und auch Charlotte tanzte bereits als Sechsjährige bei den Neustadtfunken. Auf der Bühne stehen, vor Publikum auftreten, tanzen und gute Laune verbreiten, das haben die beiden also drauf. Und jetzt beginnt für sie bald eine ganz besondere Session.

Die Anprobe für das Ornat war schon, und es wurde so geändert, dass es beiden perfekt passt. Die jungen Tollitäten bringen bei ihrem ersten Pressetermin viel Geduld für den Fotografen auf. Es dauert ein wenig, bis er ein paar Bilder von ihnen geschossen hat, mit denen sich Prinz Fati I. und Prinzessin Charlotte I. einverstanden zeigen. Sie lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und lächeln ein ums andere Mal freundlich in die Kameralinse.

Die offizielle Inthronisierung der beiden ist am 17. Januar auf der Kindersitzung der Neustadtfunken. Die Session wird kurz, aber intensiv. Rosenmontag ist bereits am 8. Februar 2027. Fati I., Charlotte I. und ihre Betreuerin sind voller Vorfreude: „Ich freue mich mega auf die Session mit den beiden. Und ich finde es toll, dass Fati als Prinz fungiert“, sagt Loredana Ziegler.