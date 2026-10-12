Der Opladener Herbstmarkt hat am Wochenende genau das gebracht, was sich Händler und Veranstalter von so einer Veranstaltung wünschen. „Die Fußgängerzone war unglaublich schön voll“, resümiert Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen. Bei zumeist schönem Wetter waren die Marktstände, Cafés und die auch am Sonntag verkaufsoffenen Geschäfte gut besucht. Im Bereich des Trödelmarktes sei es zwischenzeitlich sogar richtig eng geworden.

Verkaufsoffener Sonntag in Wiesdorf

Am kommenden Wochenende, 16. bis 18. Oktober, folgte das Herbstfest in Wiesdorf, ebenfalls mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Stadt weist in dem Zusammenhang auf die bei Veranstaltungen in Wiesdorf üblichen Straßensperrungen und Parkregelungen hin. Zu beachten ist vor allem, dass der Parkplatz unter der Stelze am Sonntag wegen des Heimspiels von Bayer 04 Leverkusen nicht zur Verfügung steht. Am Freitag und Samstag kann dieser allerdings noch ganztägig gebührenfrei genutzt werden.

In der Sitzung des Stadtrates am Montag wurden derweil die verkaufsoffenen Sonntage 2027 festgelegt. Die Fußgängerzonen in Wiesdorf, Opladen und Schlebusch dürfen jeweils bis zu vier verkaufsoffene Wochenenden machen, die aber immer in eine Veranstaltung eingebettet sein müssen. Für das kommende Jahr sind das die folgenden Termine.

Wiesdorf

21. – 23. Mai: Frühlingsfest3. – 5. September: Musik- und Familienfest LEVlive 22. – 24. Oktober: Herbstfest mit Herbstkirmes 28. November: Verkaufsoffener Sonntag zum Christkindchenmarkt

Opladen

7. – 9. Mai: Opladener Frühling23. – 26. Juli: Opladener Stadtfest mit Kirmes 9./10. Oktober: Opladener Herbstmarkt 5. Dezember: Verkaufsoffener Sonntag zum Weihnachtsmarkt

Schlebusch

17./18. April: Blühendes Schlebusch18./19. September: Schlebuscher Wochenende mit Familienfest 6./7. November: Schlebuscher Martinsmarkt 4./5. Dezember: Schlebuscher Adventsmarkt