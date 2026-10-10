Die Leitung des Berufskollegs Opladen zieht eine erste Konsequenz aus den alarmierenden PCB-Messungen. Für die kommende Woche, also von 12. bis 16. Oktober, soll der Unterricht im Hauptgebäude an der Stauffenbergstraße ausfallen. Stattdessen werde Distanzunterricht erteilt, hieß es am Freitag auf der Homepage der Schule. In den beiden Wochen danach sind Herbstferien. Das verschafft der Schulleitung und der Stadtverwaltung Leverkusen Zeit.

Bisher sind lediglich 21 Räume des Opladener Berufskollegiums vom Tüv hinsichtlich polychlorierter Biphenyle in der Raumluft getestet worden. Insgesamt hat das Berufskolleg aber rund 170 Räume. In der Schülerschaft fragt man sich deshalb, ob Belastungen möglicherweise auch in anderen Bereichen der Schule vorhanden sind. Diese Frage hatte am Donnerstag auch ein Lehrer im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“ aufgeworfen.