Das Eisstockschießen am Restaurant Gallodini in der Neuen Bahnstadt geht bald in die dritte Saison: Vom 4. November bis zum 31. Januar können Familien, Freunde, Vereine und Firmen auf der extra eingerichteten Biergartenfläche an der Werkstättenstraße spielen. Erstmals gibt es vergünstigte Zeiten für Leverkusener Schulklassen, außerdem wird die Saison von Beginn an drei Wochen länger angesetzt, wie der Veranstalter und die Sponsoren am Mittwoch mitteilten.

Nach Angaben von Gallodini-Inhaber Mevludin Dzeladini kamen vergangenes Jahr mehr als 10.000 Besucher, und auch für diese Saison sind schon viele Termine, besonders an den Adventswochenenden, ausgebucht. Deshalb wurde das Angebot bis Ende Januar verlängert. Das gesamte Gallodini-Team arbeite rund um das Jahr, um das beliebte Eisstockschießen anzubieten, so Dzeladini. Trotzdem trage sich das Winternagebot nur in Verbindung mit Weihnachtsfeiern und dem Restaurantbetrieb, erklärt Dzeladini. Auch die Unterstützung der Sponsoren sei entscheidend: „Diese Partner sind sehr wichtig, anders wäre das alles nicht möglich.“

Schulklassen zahlen weniger

Der Gemeinnützige Bauverein Opladen (GBO) ermöglicht erstmals besondere Schulzeiten: An elf Donnerstagen außerhalb der Schulferien stehen die vier Bahnen von 11 bis 15 Uhr Leverkusener Schulen zur Verfügung. Eine Bahn kostet dann 49 Euro pro Stunde. Insgesamt entstehen so 176 zusätzliche buchbare Spielzeiten. Schulen können ihren Wunschtermin und die gewünschte Bahnzahl per E-Mail an info@gallodini-leverkusen.de anfragen. Als örtlicher Wohnungsanbieter wolle der GBO auch zur Lebensqualität in den Stadtteilen beitragen, erläutert Vorstand Alexander Dederichs. Dazu gehöre, Schulklassen gemeinsame Aktivitäten zu ermöglichen.

Vergünstigt bleibt auch der von Procar Automobile unterstützte Familiensonntag. Zwischen 12 und 20 Uhr kostet eine Bahn ebenfalls 49 Euro pro Stunde. Standortleiter Dirk Roland betont die regionale Verbundenheit des Unternehmens, das seit der ersten Saison dabei ist. Regulär werden mittwochs und donnerstags 79 Euro, freitags und samstags 89 Euro fällig. Nach Angaben des Veranstalters bleiben die Preise damit unverändert. Eine Bahn ist für etwa acht Spieler ausgelegt. Dank leichterer Eisstöcke können auch Kinder ab etwa fünf Jahren mitmachen.

Neue Zielfelder und ein Holzkamin

Gespielt wird auf Kunststoff statt auf echtem Eis. Das spart Energie. Die vier Bahnen liegen in einem vollständig geschlossenen, zwölf mal 18 Meter großen Zelt und können unabhängig vom Wetter genutzt werden. Für Aufbau und Ausstattung ist erneut die Meventa GmbH zuständig.

Das Konzept sei nach einem Austausch mit einem Eisstockschießverein in Wülfrath weiterentwickelt worden, berichtet Thomas Lhee von Meventa. Neu sind rechteckige statt runde Zielfelder nach dem Vorbild des Profisports sowie neue Eisstöcke. Für mehr Wärme und Atmosphäre soll zudem ein echter Holzkamin im Zelt sorgen, den Robert Mülleneisen vom Unternehmen 260Grad Kaminwerk beisteuert. REWE Rahmati unterstützt unter anderem die Warenversorgung, vor allem werde immer mehr weißer Glühwein und Kakao nachgefragt. Marktmanager Levent Yildirim: „Das Angebot bringt Menschen in Opladen zusammen. Das finden wir gut und unterstützenswert.“ Eine Bar im Zelt bietet winterliche Speisen und Getränke. Überdachte Steh- und Sitzplätze ergänzen das Angebot. Eine Tasse Kakao kostet 3,50 Euro, Glühwein 4,50 Euro.

Geöffnet ist mittwochs bis sonntags; an Heiligabend, Silvester und Neujahr bleiben die Bahnen geschlossen. Informationen und Buchungen gibt es unter www.gallodini-leverkusen.de.