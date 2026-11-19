Über 37.928 Grüne Meilen sendet die Stadt Leverkusen in diesem Jahr zur UN-Klimakonferenz nach Antalya. Das Naturgut Ophoven und die Wupsi hatten Leverkusener Schulen und Kitas aufgerufen, an der internationalen Kindermeilen-Kampagne des Klimabündnisses teilzunehmen. „Mit den Grünen Meilen fordern die Kinder der Welt die Politiker auf, die Klimaschutzziele so schnell wie möglich umzusetzen“, erklärt Britta Demmer vom Naturgut, die die Aktion in Leverkusen koordiniert.

GGS Opladen liegt vorne

20 städtische Einrichtungen haben in diesem Jahr mitgemacht. Jeder Weg, der von den Kindern zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder mit dem Bus zurückgelegt wurde, zählt symbolisch als eine grüne Meile. Die GGS Opladen hat mit 6645 Klimameilen am fleißigsten gesammelt. „Die Kleinen wollen mithelfen, das Klima zu schützen, und möchten sich für eine lebenswerte Zukunft stark machen“, sagt Demmer.

Marc Kretkowski, Geschäftsführer der Wupsi, ehrte die Kinder mit einer Urkunde und einer Besichtigung des Betriebshofes: „Für uns alle ist es wichtig, mobil zu sein. Der ÖPNV ist eine tolle Möglichkeit für Kinder, sich selbstständig und sicher im Stadtgebiet zu bewegen.“ Außerdem sei der Bus viel umweltfreundlicher als das Elterntaxi. „Die Klimameilen-Aktion zeigt den Kindern außerdem, dass sie einen eigenen Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität leisten können“, ergänzt Daniel Haase, Leiter des Naturguts.

Beteiligte Schulen und Kitas

An der Aktion teilgenommen haben neben der GGS Opladen, die Grundschulen Im Kirchfeld, Astrid-Lindgren-Schule, Hans-Christian-Andersen-Schule, GGS Erich-Klausener, In der Wasserkuhl, Thomas-Morus-Schule, Kerschensteiner Straße, Regenbogenschule, KGS St. Stephanus, GGS Bergisch Neukirchen, GGS Heinrich-Lübke-Straße, KGS Remigius, die GGS In der Wasserkuhl und die GGS Am Friedenspark. Außerdem die Kitas Am Quettingerfeld, Am Stadtpark, Reuschenbergerstraße, Pregelstraße, Spreestraße und Heinrich-Lübke-Straße.