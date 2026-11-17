„Ich bin nicht berühmt, ich bin bekannt“, stellt Walter Burgmann mit einem Augenzwinkern klar. Seine Tochter Johanna sieht das offenbar etwas anders: „Ich moderiere normalerweise nicht, sowas passiert mir erst, seitdem Papa berühmt ist.“ Im Mittelpunkt steht Walter Burgmanns Buch „Walters bunte Welt – Hobby- und Freizeitideen. Das Lexikon von Ahnenforschung bis Zeichnung“. Doch statt einer klassischen Lesung entwickelt sich ein persönliches Gespräch zwischen Vater und Tochter. Dabei geht es vor allem um eine Frage, die viele Menschen beschäftigt: Was macht man eigentlich so als Rentner?

Einen Lieblingswhisky hat Walter Burgmann nicht. Copyright: Viktoria Langenhuizen

„Man kann sich in der Rente nicht neu erfinden“

Walter Burgmann hat darauf eine klare Antwort: Man könne sich im Ruhestand nicht einfach neu erfinden. Die meisten Hobbys seien schließlich schon vorher da gewesen. „Ich kann nur empfehlen, sich in jungen Jahren schon etwas Interessantes zu suchen“, rät er dem Publikum. Johanna erzählt, dass sie zunächst Sorge hatte, ihr Vater könnte mit dem Eintritt in den Ruhestand in ein Loch fallen.

Stattdessen entwickelte sich aus seinen Interessen nach und nach das Instagram-Projekt „Walters bunte Welt“. Emotional wird es, als Walter aus dem Kapitel über seinen letzten Arbeitstag bei der „großen Firma mit B“ vorliest. Seine Stimme klingt dabei hörbar brüchiger. Anschließend erzählt der 68-Jährige von den Anfängen des Instagram-Kanals. Johanna unterstützt ihn bei den Beiträgen, filmt und schneidet. Ihr Vater legt großen Wert darauf, möglichst authentisch zu bleiben. Mit Instagram Geld zu verdienen, habe er von Anfang an ausgeschlossen.

Eine Excel-Tabelle für 985 Burgen

Dass seine Interessen tatsächlich ungewöhnliche Ausmaße annehmen können, zeigt sich besonders beim Thema Burgen. 985 hat Walter Burgmann bereits besucht. Eine umfangreiche Excel-Tabelle dokumentiert seine Entdeckungsreisen. Auch seine Frau und Johanna teilen die Begeisterung für historische Gemäuer. Beide sind Mitglieder der Deutschen Burgenvereinigung. Einige ihrer Lieblingsburgen liegen in Südtirol. „Kannst du die Burgen noch genießen?“, fragt Johanna ihren Vater. „Die Excel-Tabelle ist natürlich immer ein wenig im Hinterkopf“, sagt Walter Burgmann.

Nach einem kleinen Burgenquiz geht es um ein weiteres Sammelgebiet: Flaggen. Walter Burgmann liest aus dem entsprechenden Kapitel vor und erklärt, worauf es ihm bei einer Fahne ankommt. Sie müsse vor allem harmonisch aussehen.

Auch seine Whisky-Leidenschaft spielt an diesem Abend eine große Rolle. Zwischen 300 und 400 Flaschen stehen mittlerweile bei ihm zu Hause. Einen festen Lieblingswhisky gibt es nicht. Entscheidend sei für ihn die Mischung aus Rauch und Süße.

Zum Schluss wird es noch einmal schaurig. Walter Burgmann erzählt von seiner Faszination für Dracula: „Ich bin als kleiner Junge dazu gekommen, als ich unerlaubterweise den ersten ‚Nosferatu‘-Film gesehen habe.“ Später beschäftigte er sich auch wissenschaftlich mit der Vampirfigur und der Frage, was tatsächlich überliefert und was hinzugedichtet wurde. Ein Besuch in Transsilvanien steht bis heute auf seiner Wunschreiseliste. Das Highlight für die Zuschauer: Walter Burgmann zeigt einen alten Videoclip, in dem er selbst in die Rolle von Graf Dracula geschlüpft ist. Gefilmt haben seine Töchter.

Endlich mal jemand, der „echt“ ist

Die Reaktionen aus dem Publikum zeigen, dass Walter Burgmann mit seiner natürlichen Art auch Menschen anspricht, die seine Interessen nicht teilen. Die 31-jährige Santana und die 34-jährige Vivian, beide aus Leverkusen, sind über seinen Instagram-Kanal auf ihn aufmerksam geworden. Dass Walter Burgmann ebenfalls aus Leverkusen stammt, wussten sie zunächst gar nicht. Santana verfolgt ihn bereits seit eineinhalb Jahren: „Ich habe gar keine Berührungspunkte mit Burgen oder mit Flaggen, sondern mag seine Art sehr gerne. Total ungestellt und richtig nett.“ Vivian schätzt ebenfalls die Möglichkeit, den Menschen hinter dem Instagram-Profil kennenzulernen: „Nett, ihn zu unterstützen und was Echtes zu sehen.“ Nach dem offiziellen Ende des Gesprächs gegen 19 Uhr ist der Abend noch nicht vorbei. Bei einer Whiskyverkostung können die Gäste verschiedene Sorten probieren. Auch eine alkoholfreie Whiskyalternative steht bereit.

Im Anschluss an Quiz und Lesung konnten die Gäste auch einen Schluck Whisky probieren. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Neben den persönlichen Geschichten und Begegnungen hat der Abend auch einen sozialen Aspekt: Gemeinsam mit Walter Burgmann spendet KStA Medien jeweils fünf Euro des Ticketpreises an das Leverkusener Palliativ- und Hospizzentrum PalliLev.