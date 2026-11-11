Der Fall der teilweisen Abschiebung der Familie Rouf aus Opladen hat viele Menschen bewegt. Zuletzt hatte es eine siebenstündige Sondersitzung des Stadtrats dazu gegeben, ohne dass ein klarer Beschluss dazu gefasst worden wäre, wie es mit der Familie weitergeht. Das Ausländeramt der Stadt bleibt bei der Entscheidung, auch die Mutter mit den minderjährigen Kindern abzuschieben.

Zehn Tage Zusage: Keine Abschiebung

Der Vorgang der Petition beim Land NRW ist nicht abgeschlossen, schreiben Unterstützer der Familie Rouf von den Kölner Organisationen „Mosaik“ und „AG-Bleiben“ in einer Pressemitteilung. Man diskutiere Wege, die die Familie aus der Misere verhelfen könnten und versuche, eine konstruktive Lösung des Problems zu finden.

Der Vater und die volljährige Tochter Ramla sind am 16. Oktober abgeschoben worden. Für die Mutter und vier minderjährige Kinder besteht seit letztem Donnerstag ein zehntägiger Abschiebe-Frieden, der verlässlich von der Behördenseite zugesagt wurde. Von dem waren am Montag noch fünf Tage übrig. Trotz der Zusage, nicht abgeschoben zu werden, sollen sie aus Angst derzeit nicht in ihrer Opladener Wohnung sein.

Die Kinder sollen aber in ihre Schulen gehen. Der psychische Druck, der auf der Mutter und den Kindern laste, sei hoch, sagt Marianne Arndt. Die Mutter erhalte psychosoziale Unterstützung. Für die Tochter und den Vater in Sri Lanka sei die Lage belastend. Deren Leben in Sri Lanka und die Anwaltskosten in Deutschland werden über Spenden finanziert. Zwei Arbeitgeber in Köln und Essen stünden weiterhin zu ihren Zusagen für Stellen, so die Unterstützerinnen. Ziel sei, dass der gesamten Familie ein gemeinsames Bleiben in Deutschland ermöglicht werde.