In der Oase der katholischen Hauptschule „Im Hederichsfeld“ tummelten sich am vergangenen Samstag zahlreiche Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und das Lehrpersonal. Die Tische des Funktionsraumes waren zur Seite geräumt und viele Sitzgelegenheiten geschaffen worden. Ein Teil des Raumes war zu einer Bühne umgestaltet worden.

Die beiden siebten Klassen der Schule präsentierten die Ergebnisse ihrer Projektwoche „Ich bin ich?!“ Die Kooperation mit dem Schloss Morsbroich – nicht die erste mit der Lerndidaktikerin und Tanzlehrerin Antonia Quirl – begann miit einem Besuch im Museum von Schloss Morsbroich. Die Kinder schauten sich dort die Ausstellung „Like a Warrior“ von Cihan Çakmak an. Die niedersächsische Künstlerin hatte für die Ausstellung eine Selbstporträtreihe als „Visionen vom Selbst“ angefertigt. Diese Reihe wurde zum Ausgangspunkt für die Projektwoche.

„Ich schätze diese Kooperation sehr. Es ist leider so, dass Haupt- und Sekundarschulen noch nicht so selbstverständlich zu uns kommen. Dabei ist gerade in der Kunst für jeden was dabei. Projekte wie dieses führen hoffentlich dazu, dass sich das in Zukunft ändert“, sagte Lucia Riemenschnitter im Museum zuständig für Kunstvermittlung.

Nach diesem Besuch fertigten die Kinder eigene Selbstporträts an, die, an eine Flipchart geheftet, die Besuchenden am Eingang zur Oase begrüßten. Die Selbstporträts drehten sich um Fragen, die Kinder an der Grenze zum Erwachsenwerden beschäftigen: Wer bin ich? Was bin? Was fühle ich? Wo gehöre ich hin? Auch Papiermasken, die die Jungen und Mädchen erarbeiteten, beschäftigten sich mit dieser verwirrenden Zeit der Selbstfindung.

Die Masken wiesen eine Besonderheit auf: Sie hatten eine bunte und eine schwarz-weiße Seite, so wie jeder Mensch vielschichtig ist. Kunstvermittlerin Cara Wilmanns vom Schloss Morsbroich unterstützte die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit. Antonia Quirl erarbeitete mit den Jugendlichen passende Texte zum Thema. Masken und Text wurden Teil eines Gesamtkunstwerks, dass dann den Eltern ab 15 Uhr präsentiert wurde. In einer Performance präsentierten die überwiegend in schwarz gekleideten Jugendlichen ihre Masken mit den unterschiedlichen Seiten.

Zwischendurch lasen zwei Schülerinnen die selbst geschriebenen Texte vor. Sie machten deutlich, dass sich viele junge Leute nicht angenommen und einsam fühlen. Die Frage „Bin ich gut genug?“, schwebte im Raum. Eine weitere Gruppe von Jungen und Mädchen packte seine Botschaft in einen Song.„Zieht deine Maske an“, war ein wiederkehrender Teil des Refrains.

Das Publikum war gerührt

Das ein oder andere Elternteil wischte sich verstohlen ein Auge. Zum Ende der Aufführung bedankten sich die Schülerinnen und Schüler bei ihren Klassenlehrerin Patricia Hövelmann und Haja Jaschinski von der 7a und Aurelia Schulz und Gereon Bergmann von der 7b für ihren Einsatz, genauso wie bei Kerstin Thomas, die die Kooperation mit Schloss Morsbroich angestoßen hatte.