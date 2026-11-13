Zwei Museen, zehn Kilometer Distanz, dieselbe Sorge: Wie holt man Menschen in Räume, die vielen wie Hochsicherheitszonen des Bildungsbürgertums erscheinen? Beim „Kunstdialog“ im Laurentiushaus trafen zwei Frauen aufeinander, die diesen Zustand nicht länger hinnehmen wollen: Dr. Ina Dinter, Leiterin des Kunstmuseums Villa Zanders in Bergisch Gladbach, und Lucia Riemenschnitter, Kunstvermittlerin am Museum Morsbroich in Leverkusen. Moderiert von Stefan Andres vom Katholischen Bildungswerk Rhein-Berg, diente der Nachmittag der Bestandsaufnahme.

Die Schwellenangst beginnt an der Eingangstür

Das Kernproblem beginnt an der Eingangstür. Viele Menschen hegen eine tiefe Scheu vor dem Museum. Sie fürchten den falschen Dresscode, elitäres Gehabe oder das eigene Unvermögen, abstrakte Gebilde zu deuten. Riemenschnitter kennt diese Schwellenangst aus eigener Biografie. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie und weiß, wie fremd dieser Kosmos wirken kann. Wer glaubt, erst Kunstgeschichte studieren zu müssen, bleibt draußen. Hier greift moderne Vermittlung an. Sie darf keine herablassende Belehrung sein, sondern muss Augen öffnen.

Kunst muss berühren, nicht einschüchtern

Ob Kinderateliers, Angebote für Demenzerkrankte, mit dem Baby ins Museum oder inklusive Tastmodelle für Sehbehinderte: Kunst muss berühren, nicht einschüchtern. Wenn Jugendliche im Workshop Skulpturen aus Autotüren zimmern oder eigene Ausstellungsräume kuratieren, fällt der akademische Ballast ab.

Zwei Häuser, ein Architekt

Die Parallelen beider Häuser überraschen. Beide Bauten wurden nicht als Museen konzipiert, sondern als herrschaftliche Privatresidenzen. Noch bemerkenswerter: Sie teilen denselben Architekten. Hermann Otto Pflaume entwarf die Fabrikantenvilla Zanders ebenso wie die historistischen Umbauten am Leverkusener Schloss.

Unterschiedliche Lage, gemeinsame Finanznot

Diese Pracht hat ihren Preis. Schloss Morsbroich liegt eingebettet in einen weitläufigen Park, abgeschirmt hinter Remisen und Toren. Die Villa Zanders hingegen steht mitten im Zentrum, direkt am Marktplatz. Ihre Lage lockt Laufkundschaft an, schützt aber nicht vor Schwellenängsten. Auch die Finanznot eint die Nachbarn. Morsbroich kämpft im Leverkusener Nothaushalt, die Villa Zanders leidet unter städtischen Wiederbesetzungssperren. Kultur gilt rasch als freiwillige Leistung, die man streichen kann.

Führungen als Schlüssel zum Publikum

Führungen bieten den Schlüssel zum Publikum. Oft kommen Besucher skeptisch, von vermeintlich unzugänglichen Objekten. Zündet im Gespräch der Funke, weicht die Skepsis. Plötzlich erkennen Laien den Witz, die handwerkliche Wucht oder die politische Sprengkraft eines Werkes. Es geht nicht um elitäres Fachwissen, sondern um Wahrnehmung.

Museum als weltliche Form der Andacht

Dabei berührt der Museumsbesuch existenzielle Fragen. Oft übernehmen Ausstellungssäle Aufgaben, die früher Kirchen erfüllten: Sie stiften Ruhe, Konzentration und Kontemplation. Vor einem Bild von James Ensor oder einer Rauminstallation verharren Menschen im Dialog mit dem Sichtbaren. Es ist eine weltliche Form der Andacht.

Barrieren radikal abbauen

Auch Nicole Mrziglod, Leiterin der Volkshochschule war beim „Kunstdialog“ mit dabei. Sie mahnte, Barrieren radikal abzubauen, denn Kultur darf kein Luxusgut für Eingeweihte bleiben. Nur wenn Bürger begreifen, dass diese Schätze ihnen gehören, haben die Häuser eine Zukunft.