Es soll eine Nacht sein, um „ins Gespräch zu kommen“, um sich zu begegnen und Verbundenheit zu fühlen. Zum 22. Mal richtet die städtische Kulturabteilung die Kunstnacht aus. Und die Auflage, die am Freitag, 2. Oktober, um 17.45 Uhr im Schloss Morsbroich offiziell eröffnet wird, ist die größte, die es in der Stadt je gab. Mehr als 90 Orte im Stadtgebiet werden in diesem Jahr zum offenen Atelier und zum frei zugänglichen Museum.

Der Gedanke dahinter: ein Abend, der „eine ganze Stadt und deren Menschen im Sinne der Kunst und Kultur vereint“. Ein ambitioniertes Ziel in komplizierten Zeiten, das sich das Organisationsteam da gesetzt hat. Die Resonanz der Künstlerinnen und Künstler aus allen Leverkusener Stadtteilen spricht aber erst einmal dafür, dass das gelingen könnte.

Immer wieder stoßen Besucherinnen und Besucher auf besondere Arbeiten. Copyright: Timon Brombach (Archivfoto)

Um nicht den Überblick zu verlieren, können Besucherinnen und Besucher auf einer App, die über die Internetseite der Stadt abrufbar ist, sehen, welcher Künstler oder welche Künstlerin in welcher Galerie ausstellt. Gleiches gilt für die nach wie vor erhältlichen Faltpläne. Ein weiterer Service: Ab 18 Uhr fahren nach der Eröffnung von Schloss Morsbroich Shuttlebusse der Wupsi den ganzen Abend quer durch die Stadt. Eine Fahrkarte brauchen die Nutzerinnen und Nutzer dafür nicht.

Die Redaktion gibt einen Auszug aus dem Programm wieder, sortiert nach Stadtteilen.

Alkenrath: Schloss Morsbroich: Tilo Schulz (Sonstiges); „Kintawelt Family Flex Space“ Corinna Schnee, Sabine Kleinhans, Julia Fleckenstein (Malerei).

Bergisch Neukirchen: Altes Rathaus: 20 regionale Künstlerinnen und Künstler (Gruppenausstellung); Evangelische Kirche: Kunstkollektiv Bergisch Neukirchen (Gruppenausstellung).

Bürrig: Petruskirche: Thomas Römbke (Fotografie); Petruskirche: Manuela Lache (Malerei).

Hitdorf: Schwadbud: Bayer 04 Fußball GmbH (Gruppenausstellung); „e.u.r.o. Art & The School of Masters“: Walter McSeacreek, „FraWo“ und Gäste (Malerei).

Lützenkirchen: GGS Im Kirchfeld und OGS Räuberhöhle: Junge Kunstnacht (Sonstiges).

Manfort: Nachbarschaftszentrum: NBZ Peter Pütz (Gruppenausstellung); Evangelische Kita Johanneskirche: Carina Paul, Ulrich Klahr, Kita-Gruppe (Gruppenausstellung).

Opladen: Junges Theater Leverkusen: Seifert, Pütz, Heep, Reibaldi, Jamila, HKS, JTL (Bildhauerei); Scala Cinema: „2880 Grand Prix du Film“ (Gruppenausstellung).

Quettingen: Atelier Etage 3: Krieger, B.-Pickartz, Macasek, Punte, Sossenheimer und Gäste (Gruppenausstellung).

Rheindorf: Physiotherapie Hoppe: Elsbeth und Gregor Olbertz (Sonstiges); Hoffnungskirche: Dirk Trapphagen (Fotografie).

Schlebusch: Feuerwache Schlebusch: Sven Janyga, Dominik Scholz (Fotografie); Friedenskirche: Michael Salge, Beata Bork, Michael Bork, Michaela und Klaus Gawlick (Objekte, Oxidationsbilder, Fotografie, Literatur und Musik).

Steinbüchel: Claudia Dedden Praxisatelier: Claudia Dedden, Lilja Messeringer (Gruppenausstellung).