Zum Tag des offenen Denkmals öffnen jährlich mehr als 6500 Einrichtungen am zweiten Sonntag im September ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Diese haben dann insbesondere Gelegenheit, auch Orte zu entdecken, die der Öffentlichkeit sonst nicht offenstehen. Weiterhin werden spezielle Führungen angeboten oder beispielsweise selten gewordene Handwerkstechniken vorgeführt. Was es in Leverkusen, Burscheid und Leichlingen am 13. September, zu erleben gibt, zeigt die folgende Übersicht.

Leverkusen

Geschichtsfest des Opladener Geschichtsverein (Villa Römer, Haus-Vorster-Straße 6, 9.30 bis 19 Uhr): Tag der offenen Tür und Führungen durchs Gebäude sowie die aktuellen Ausstellungen; Dauer- und Sonderschauen sind geöffnet; Bücherstand, Konzerte, Markt der Möglichkeiten, Gastronomie; dreistündige Stadtrundfahrt „Netzwerke des Deutschen Ordens in Leverkusen“: 10.30 Uhr mit Führung durch die Johannes-von-Nepomuk-Kapelle, 15 Uhr mit Führung durch Gezelinkapelle, beide inklusive Führung durch das Schloss Morsbroich; zweistündige Radtour, 11 Uhr, entlang der Balkantrasse zu ehemaligen Bahnhöfen, Industrieanlagen und Orten des wirtschaftlichen Wandels; zweistündiger Stadtrundgang, 14 Uhr, durch das Opladener Industrie- und Villenviertel (Online-Anmeldung zu Stadtrundfahrten, -rundgang und Radtour)

Berliner Meilenstein Nr. 05 (Bonner Straße 71, 12.30–13.30 Uhr): Infostand über das Denkmal bei der Autobahnmeisterei Leverkusen. Die Berliner Meilensteine erinnern an das während der deutschen Teilung von der DDR eingeschlossene West-Berlin und die Einheit Deutschlands.

Drei Schulgebäude des Kölner Architekten Hans Schumacher (Treffpunkt: Pausenhalle des Städtischen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung, Bismarckstraße 211, ohne Anmeldung): zweistündige Führung um 11 Uhr. Die Gebäude der kaufmännischen Berufsschule (1955), der gewerblich-technischen Berufsschule (1960) und der hauswirtschaftlich-sozialpädagogischen Berufsschule (1965) stehen unter Denkmalschutz.

Burscheid

Lambertsmühle (Lambertsmühle 1, 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei): Unter dem Motto „Für Heimat zahlt man keinen Eintritt“ öffnet das historische Mühlenensemble, schauarbeitende Weber und Spinner des Museums zeigen traditionelles Färben mit Indigo und es gibt kostenfreie Führungen durch das Hauptgebäude und die historisch eingerichteten Räume der Mühle. Das Mühlrad wird in Gang gesetzt und Korn gemahlen. Kinder können Korn dreschen und Getreide mit einem Mahlstein zerreiben sowie unter Anleitung dem Schmied zur Hand gehen. Im Holzbackofen wird Mühlenbrot gebacken, das verkauft wird. Imbiss: bergische Bratwurst, Waffeln und Kuchen.

Fachwerkhaus (Weiherstraße 5, 13.15 bis 17 Uhr): Der freistehende, zweigeschossige Fachwerkbau wurde 1850 errichtet und 2011 von der freikirchlichen evangelischen Gemeinde Burscheid aufwendig kernsaniert. 30-minütige Führungen durch das Haus gibt es um 13.15, 14, 14.45, 15.30, 16.15 und 17 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 0176/47039017 oder E-Mail.

Leichlingen

Evangelische Kirche Witzhelden, der Alte vom Berge (Hauptstraße 2, 14 bis 17 Uhr): Der barocke Sakralbau geht aufs 13. Jahrhundert zurück, das heutige Kirchenschiff entstand 1767/68. Der viergeschossige Turm aus dem 12. Jh., im Volksmund „Alter vom Berge“ genannt, ist bis heute erhalten. Mitglieder des Kirchenbauvereins führen durch die Dorfkirche, historischer Vortrag um 15 Uhr.

Wupperhof (Wupperhof 8, 12 bis 16 Uhr): Die Ursprünge des Fachwerkbaus direkt an der Wupper liegen im 13. Jahrhundert. Das Gebäude wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg gastronomisch genutzt und dient nun als Wohnhaus. Im Rahmen des Denkmaltags kann es besichtigt werden. (dre)

www.tag-des-offenen-Denkmals.de

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