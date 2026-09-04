Mit einem Benefizkonzert wollen die parteiunabhängige Jugendorganisation U R Future und das Offene Antirassistische Treffen (OAT) Leverkusen auf die schwierige humanitäre Lage in Kuba aufmerksam machen. Die gesamten Einnahmen des Abends gehen an die gemeinnützige Organisation „Humanitäre Cuba-Hilfe“ und sollen unter anderem medizinische Mittel sowie eine stabile Stromversorgung durch Solarenergie für Krankenhäuser in Kuba finanzieren.

Das Konzert findet am Samstag, 5. September, im Kulturausbesserungswerk (KAW), Kolberger Straße 95 a, in Quettingen statt. Einlass ist um 18 Uhr, der Eintritt ist gegen Spende möglich. Für Musik sorgen mehrere lokale Künstler und Bands. Auftreten werden die Rock- und Metal-Band Velvet Vendetta, die Leverkusener Indie-Rock-Band Farbenstadt Orchester sowie die kubanische Sängerin Mirta gemeinsam mit dem Gitarristen Maxi.

Mit dem Konzert möchten die Veranstalter ein Zeichen der Solidarität mit der kubanischen Zivilbevölkerung setzen. Hintergrund sind unter anderem wiederkehrende Stromausfälle sowie die schwierige Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Gütern. Unterstützt wird der Benefizabend von Lust auf Leverkusen. (vl)