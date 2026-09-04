Das Schuljahr hat am Berufskolleg Opladen denkbar ungünstig begonnen: mit einer Sperrung des Traktes, in dem Lehrerzimmer, Schulleitungsbüros und Sekretariate untergebracht sind.

Bei Bauarbeiten in der Ferienschließzeit sind in dem Gebäudetrakt A Schäden an Stützpfeilern entdeckt und gemeldet worden. Ein Statiker wurde hinzugerufen, der Trakt unverzüglich gesperrt.

Die komplette Lehrerschaft muss damit zu Schuljahresbeginn vorerst auf ihre bisherigen Räume verzichten. Provisorische Räume wurden im E-Trakt bereitgestellt. Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler laufe nach Angaben der Stadt Leverkusen dennoch regulär weiter: Klassenräume seien nicht betroffen, die Lehrerinnen und Lehrer könnten sich auch digital auf ihren Unterricht vorbereiten, teilt die Pressestelle mit.

Schäden an Stützen

Wie groß der Schaden ist, lasse sich derzeit bislang nicht abschließend sagen, antwortet die Stadtverwaltung auf Anfrage. Nach weiteren Gutachten sollen Betonsanierungen an Stützen und Unterzügen stattfinden. Einen verbindlichen Zeit- oder Kostenrahmen kann die Stadt bislang nicht nennen.

Südlich des Bahnhofs soll das Berufskolleg neu gebaut werden. Copyright: Ralf Krieger

Die Stadt betont, dass alle erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten ausgeführt werden müssen, damit ein sicherer Betrieb des Berufskollegs gewährleistet bleibt. Das gelte auch mit Blick auf den geplanten Neubau in der Neuen Bahnstadt Opladen. Ein Umzug dorthin steht nicht unmittelbar bevor. Natürlich würden Investitionen in das Bestandsgebäude immer mit Blick auf den Neubau erfolgen – allerdings werde es noch mehrere Jahre dauern, bis dieser realisiert ist. Zunächst müssen Aufträge vergeben, der konkrete Raumbedarf geplant, die Finanzierung gesichert und anschließend der Neubau errichtet werden. Derweil muss das alte Gebäude am Laufen gehalten werden.

Ursprung als Fortbildungsschule

Das Berufskolleg Opladen geht auf eine Fortbildungsschule zurück, deren Errichtung die Opladener Stadtverordnetenversammlung im Mai 1904 beschloss. Im November desselben Jahres nahm die Schule ihren Betrieb auf. Das heutige Gebäude wurde 1968 bezogen. Zum Berufskolleg in seiner heutigen Form entwickelte sich die Einrichtung im Laufe der Jahrzehnte; den Namen Berufskolleg Opladen trägt sie seit 2015.

Das Berufskolleg ist eine Schule des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen. Ihm gehören Burscheid, Langenfeld, Leichlingen, Leverkusen und Monheim an. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Ausbildungsvorbereitung, Gesundheit und Soziales, Technik sowie Wirtschaft. Rund 130 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten derzeit etwa 2100 Schülerinnen und Schüler. Der Neubau in der Nähe des Bahnhofs Opladen ist bereits beschlossen, aber noch in Planung. (stes)