Das Hallenbad Wiembachtal öffnet am Mittwoch, 2. September, wieder. Sechs Wochen war das Bad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, die Fachkräfte hatten an den Fliesen am Lehrschwimmbecken gearbeitet. Diese Arbeiten seien planmäßig beendet worden. Geöffnet ist am Mittwoch ab 6.30 Uhr. Die Öffnungszeiten im Detail: montags 6.30 bis 8 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags 6.30 bis 8 Uhr und 14 bis 22 Uhr, mittwochs 6.30 bis 8 Uhr und 14 bis 17 Uhr, donnerstags 6.30 bis 8 Uhr und 14 bis 22 Uhr, freitags 6.30 bis 8 Uhr und 14 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 18 sowie sonntags 8 bis 14 Uhr. (nip)