Am Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind offenbar Sprengvorrichtungen gefunden worden. Die Polizei teilte mit, es sei mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden, Entschärfer seien vor Ort und es bestehe keine Gefahr. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.

Dem Bericht der Zeitung zufolge ist es auch zum Beschuss des Umspannwerks gekommen. Das sei aus Sicherheits- und Unternehmenskreisen bestätigt worden. Demnach sollen Einsatzkräfte vor Ort mehrere Vorrichtungen für mit Sprengstoff bestückte Raketen gefunden und entschärft haben. Das Umspannwerk soll mehr als einmal getroffen worden sein, berichtete die „MAZ“ weiter.

Großflächiger Stromausfall war mutmaßliches Anschlagsziel

Das mutmaßliche Ziel war offenbar ein großflächiger Stromausfall des nahen Kohlekraftwerks. Dazu kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. „Bislang unbekannte Täter haben heute Morgen vermeintlich Sachbeschädigungen an mehreren Leitungen im Übertragungsnetz von 50Hertz begangen.“ Es habe eine „kurzzeitige Leitungsunterbrechung“ gegeben, teilte Netzbetreiber 50Hertz mit.

„50Hertz arbeitet eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Situation aufzuklären“, so eine Sprecherin gegenüber der „MAZ“. An die Bevölkerung richtete sie eine Bitte: „Wir bitten die Bevölkerung im gesamten Netzgebiet um besondere Aufmerksamkeit. Melden Sie verdächtige Personen und Vorkommnisse der Polizei.“

Ermittlungen in Brandenburg

Während nach dem Vorfall in Brandenburg die Ermittlungen laufen, sorgt ein Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Saale weiterhin für Aufsehen. Laut Medienberichten wird die Bundesregierung am Dienstag Russland für die Attacke verantwortlich machen. Ob es auch bei dem Vorfall in Brandenburg entsprechende Verdachtsmomente gibt, blieb zunächst offen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) wollen wohl offenbar noch am Dienstag über den Fall informieren. Die mit rund 600 Gramm Sprengstoff beladene Drohne war in der Nacht zum 5. August nahe einem ukrainischen Frachtflugzeug entdeckt worden, ihr Zünder hatte mutmaßlich versagt. (das/dpa)