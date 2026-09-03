Nach einem Einbruch in ein Lotto-Geschäft innerhalb eines Supermarkts auf der Pommernstraße in Opladen am Mittwoch, 2. September, sucht die Polizei Köln nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte ein Mann gegen 21.45 Uhr mutmaßlich über die Decke in das zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossene Geschäft auf der Pommernstraße. Dort entwendete er unter anderem Zigaretten, Tabakwaren und Ladekabel. Zudem hebelte er mehrere Verkaufsschränke sowie eine Tür zu Büroräumen auf.

Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 71 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.