Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Opladen ist am Mittwochmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Köln handelte es sich um einen Auffahrunfall. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Opladen in Fahrtrichtung Oberhausen. Dabei fuhr das Auto auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde es vollständig zerstört.

Die Autofahrerin wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen von 12.30 bis 14.30 Uhr gesperrt werden. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus. Die Polizei Köln war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort. (vl)