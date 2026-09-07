Nur knapp sieben Monate benötigte die Schwarz-Gruppe, um die Filiale ihrer Discounterkette Lidl an der Bonner Straße in Opladen abzureißen und vergrößert und modernisiert neu aufzubauen. Am Donnerstag, 10. September, ab 7 Uhr, ist an der Bonner Straße 7 Eröffnung. Lidl betont in seinen Informationen zu der neuen Filiale gegenüber der Schusterinsel die nachhaltige Ausrichtung des neuen Gebäudes.

So werden den Angaben zufolge die Waren auf den 1375 Quadratmetern Verkaufsfläche ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe gekühlt. Auch die Klimatisierung des Verkaufsraums soll ohne fossile Energie erfolgen. Die Beheizung und Kühlung soll über den Einkauf von nachhaltig produziertem Strom und über Wärmepumpen laufen. Auch die Kühlregale helfen beim Heizen: Ihre Abwärme wird über eine Rückgewinnung in den Heizkreislauf geführt. Die Filiale produziert auch selbst grünen Strom. Auf dem Dach sind etliche Solarmodule montiert, die eine Leistung von 150 Kilowatt-Peak haben. Das Dach ist darüber hinaus begrünt.

Auf dem Dach der erneuerten Lidl‑Filiale an der Bonner Straße in Opladen ist eine Fotovoltaikanlage montiert. Copyright: Dominik Scholz

Auf dem Parkplatz stehen den Kundinnen und Kunden 115 Stellplätze zur Verfügung. Er verfügt auch über zwei Elektroauto-Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten. Kunden können ihre Autos dort mit einer Leistung von bis zu 180 Kilowatt laden. Zur Nutzung ist allerdings die Lidl-Plus-App auf dem Handy Voraussetzung.

In der Filiale entstehen Lidl zufolge zwölf neue Arbeitsplätze. Einen der Arbeitsplätze in der Filiale an der Kasse wird am Eröffnungstag Markus Sonnenberg, Geschäftsführer des TuS 1882 Opladen, besetzen und zeitweise die Einkäufe der Kundinnen und Kunden scannen. Auf diesem Weg bessert der Discounter die Vereinskasse des TuS Opladen auf.

Wer früh dran ist, kann überdies am 10. September einen Wertgutschein in Höhe von 20 Euro in Empfang nehmen. Die Gutscheine reichen für die ersten 100 Kunden. Außerdem gibt es am Eröffnungstag Kaffee und andere heiße Getränke gratis aus dem Automaten. Wer bei Lidl eingekauft hat, bekommt am Foodtruck zwischen 10 und 17 Uhr gratis einen Snack. Zwei Tage später, am Samstag, 12. September, bietet Lidl seinen kleinen Besuchern zudem an, sich am Schminktisch zu verwandeln. (ps)