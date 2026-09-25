Dostojewskij – Verbrechen und Strafe

Niklas Kohrt und Axel Pape zeigen eine inszenierte Lesung nach dem Roman von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Thomas Mann nennt ihn den „besten Kriminalroman aller Zeiten“ – mit meisterhafter Spannung erzählt er, wie der junge Raskolnikow gegen eine aus den Fugen geratene Welt aufbegehrt und vom Staatsanwalt Porfirij als Mordverdächtiger gejagt wird. Die Geschichte ist dabei erstaunlich aktuell: Ein Abbild unserer Welt voller zeitloser Figuren, die angesichts bedrohlicher gesellschaftlicher Entwicklungen um Wege in eine hoffnungsvolle Zukunft ringen. Das Berliner Stadtmagazin beschrieb das Gastspiel als „fulminant“. Ein Publikumsgespräch nach der Vorstellung ist möglich.

Datum: Donnerstag, 1. OktoberUhrzeit: 19.30 bis 21.50 Uhr (inkl. Pause)Ort: Forum (Studio)Eintritt: 24 Euro, ermäßigt 14 Euro

Leverkusener Kunstnacht

Einmal im Jahr öffnen private und öffentliche Ateliers, Galerien und Museen ihre Tore und gewähren freien Blick auf die in Leverkusen erdachte und gemachte Kunst. Bei der Kunstnacht kommen Menschen zusammen, um zu bestaunen und zu entdecken, was an Kreativität und Schöngeist vor der eigenen Haustür existiert, alles ohne Eintritt. Auch im 22. Jahr ist von hoher Kunst bis zum Wundersamen im Kleinen alles dabei. Das gesamte Programm unter www.kunstnacht-leverkusen.de

Datum: Freitag, 2. OktoberUhrzeit: 18 bis 24 UhrOrt: StadtgebietEintritt: Frei

Malandain Ballet Biarritz – Les Saisons

Das Malandain Ballet Biarritz wird über die Grenzen Leverkusens hinaus vom Publikum hochgeschätzt. Nach einem Strawinsky-Abend im Mai 2024 eröffnet die Compagnie nun virtuos die Tanz-Saison 2026/2027 mit Thierry Malandains bildgewaltiger Choreografie zu Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und Musik von Giovanni Antonio Guido. Dies ist das letzte Gastspiel vor Malandains Übergabe der künstlerischen Leitung seines 22-köpfigen Ensembles an Martin Harriague im Jahr 2027. Die Musikeinspielungen stammen vom koproduzierenden Orchestre de l’Opéra Royal mit Stefan Plewniak und Andrés Gabetta sowie The Band of Instruments unter Roger Hamilton.

Datum: Mittwoch, 7. OktoberUhrzeit: 19.30 bis 20.40 Uhr (ohne Pause), Werkseinführung 18.45 Uhr im TerrassensaalOrt: Forum (Großer Saal)Eintritt: 43 bis 27 Euro; ermäßigt 23,50 bis 16,50 Euro

Chocolat

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer zeigen „Chocolat“ Copyright: Stefan Nimmesgern

Eine musikalisch-szenische Lesung nach dem gleichnamigen Roman von Joanne Harris. Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer – beide bekannt aus zahlreichen Filmen und im wahren Leben ein Ehepaar – bringen ein betörendes und berührendes Märchen für Erwachsene ins Forum. In einem kleinen südfranzösischen Dorf eröffnet Vianne Rocher, Witwe und alleinerziehende Mutter, am Kirchplatz eine Pâtisserie – einen Tempel für feinste Schokoladen. Für den Dorfpfarrer Curé Francis Reynaud ist diese „Verführung“ absolut inakzeptabel. Rigoros verbietet er den Mitgliedern seiner Gemeinde jeden Umgang mit der jungen Frau. Auf äußerst amüsante Weise prallen zwei Lebenshaltungen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit vier virtuosen Musikern lassen Kramer und Krassnitzer die Geschichte lebendig werden – und man meint fast, den Duft von Sonne, Lavendel und Schokolade im Theater zu riechen.

Datum: Sonntag, 11. OktoberUhrzeit: 18 bis 20 Uhr (inkl. Pause)Ort: Forum (Großer Saal)Eintritt: 32 bis 19 Euro; ermäßigt 18 bis 11,50 Euro

Venedig im Abendrot

Das Trio aus Sophia Aretz (Traversflöte), Jakob Wagner (Erzlaute) und Amarilis Dueñas Castán (Violoncello) zeigt sein Programm „Venetian Red“ Copyright: PicturePeople GmbH

Wenn in Venedig die Sonne untergeht – eine Romantik, die zahllose Kunstschaffende über die Jahrhunderte zu unvergesslichen Werken inspiriert hat. Das Trio aus Sophia Aretz (Traversflöte), Jakob Wagner (Erzlaute) und Amarilis Dueñas Castán (Violoncello) entführt mit seinem Programm „Venetian Red“ in die vielschichtige Welt Venedigs – alte Musik in ihrer lebendigsten Art und Weise, mediterranes Lebensgefühl im Spätherbst. Dabei sind Werke etwa von Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Trio hat bereits zahlreiche internationale Wettbewerbserfolge beim Telemann- oder Johann-Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb sowie Zusammenarbeit mit Ensembles wie Concerto Köln, der Stuttgarter Hofkapelle oder dem Mozarteumorchester vorzuweisen.

Datum: Sonntag, 11. OktoberUhrzeit: 19.30 UhrOrt: Schloss Morsbroich (Spiegelsaal)Eintritt: 24 Euro, ermäßigt: 14 Euro

I am Mai. Befehl: Ausschalten.

Bastian Röstel Copyright: Robert Eckhart

Der Pop-Mix-Schocker von und mit Bastian Röstel. „Hi, mein Name ist MAI. Ich erledige das für dich …“ – ein Dialog zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz, die allmählich die Oberhand über den menschlichen Verstand gewinnt. Passend zu Halloween erschafft der Bariton eine dystopische Welt: Klassische Musik mischt sich mit Trancepop, Kunstlied mit Hardrock, Fleisch mit Metall, Hirn mit Maschine. Der Sänger ist während der Performance gänzlich allein auf der Bühne – oder doch nicht? Eine einzigartige Multimedia-Gesangsperformance mit Gruselfaktor.

Datum: Samstag, 31. OktoberUhrzeit: 19.30 UhrOrt: Forum (Studio)Eintritt: 24 Euro, ermäßigt 14 Euro