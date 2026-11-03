Die Redaktion gibt einen Überblick darüber, was die Kulturabteilung der Stadt Leverkusen für diesen November organisiert hat. Karten gibt es im Forum (0214/4064113) montags bis freitags zwischen 10 bis 13 Uhr (am 17. November geschlossen), per E-Mail und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen gibt es online.

„Arm sein“, Dienstag, 3. November, 19.30 bis 20.40 Uhr ohne Pause, Forum (Studio), Am Büschelter Hof 9

Im Schauspiel von Nora Mansmann treffen sich eine Krankenpflegerin, ihre Tochter und ein junger Mann, der Bücher schreiben will. Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen gehen an die Leverkusener Tafel. Tickets gehen nach dem „Jeder gibt, was er kann“-Prinzip weg: von fünf bis 100 Euro.

Joseph Martin Kraus – der schwedische Mozart, Donnerstag, 12. November, 19.30 Uhr, Schloss Morsbroich (Spiegelsaal), Gustav-Heinemann-Straße 80

Der deutsch-schwedische Komponist Joseph Martin Kraus (1756–1792) war laut Joseph Haydn eines der größten Genies, das er je gekannt hat. Seine Werke spielt das Joseph-Martin-Kraus-Quartett, zu dem auch Mitglieder von „L'arte del mondo“ gehören: Werner Ehrhardt (Violine), Andrea Keller (Violine), Antja Sabinski (Viola), Gerhart Damrstadt (Cello). Karten kosten 24 Euro (14 ermäßigt).

1. Internationales Orgelforum: Gotik, Klassik und Jazz, Sonntag, 15. November, 16 Uhr, Kirche St. Remigius, An St. Remigius

Julian Crouch und Phelim McDermott bringen das Musical von „The Tiger Lillies“ nach Motiven aus „Der Struwwelpeter“ nach Leverkusen. Copyright: Jochen Quast

Johannes Matthias Michel, stellvertretender Landeskirchenmusikdirektor in Baden, spielt Werke von Arnolt Schlick, Wolfgang Amadeus Mozart und eigene Kompositionen. Karten kosten 12,50 Euro (neun ermäßigt).

„MM Contemporary Dance Company“ (Italien), Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr inklusive Pause, Forum (Großer Saal), Am Büschelter Hof 9

Die 1999 von Michele Merola gegründete „MM Contemporary Dance Company“ kommt zum ersten Mal nach Leverkusen. Sie bringt „Elegia“ von Enrico Morelli und „Ballade“ von Mauro Bigonzetti auf die Bühne. Für 18.45 Uhr ist eine Tanz-Einführung zum Mitmachen geplant. Karten kosten zwischen 27 und 43 Euro (ermäßigt 16,50 bis 23,50 Euro).

„in liebe“, Arzu Coruh und Janine D'Aragona, Dienstag, 24. November, 19.30 Uhr bis 20.40 Uhr ohne Pause, Forum (Studio), Am Büschelter Hof 9

Im Jahr 2005 wird Hatun Sürücü in Berlin auf offener Straße von ihrem Bruder ermordet. „Bereust du deine Sünden?“ ist das Letzte, das sie hört. „in liebe“, entwickelt vom „c. t. 201 Freien Theater Köln“, handelt von zwei Freundinnen 19 Jahre später: „Ein Brief taucht auf, der verschüttete Erinnerungen und ungesagte Wahrheiten ans Licht bringt.“ Das Theater wird im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (Orange Day, 25. November) aufgeführt. Karten kosten 24 Euro (14 ermäßigt).

„Shockheaded Peter“, Musical, Mittwoch, 25. November, 19.30 bis 20.50 Uhr ohne Pause, Forum (Großer Saal), Am Büschelter Hof 9

Julian Crouch und Phelim McDermott bringen das Musical von „The Tiger Lillies“ nach Motiven aus „Der Struwwelpeter“ nach Leverkusen. Die Dialoge werden auf Deutsch gesprochen, die Lieder auf Englisch gesungen. Für 18.45 Uhr ist eine Werkeinführung im Terrassensaal geplant, nach dem Stück ein Gespräch mit Regisseur Gustav Rueb. Karten kosten zwischen 27 und 40 Euro (ermäßigt 15,50 bis 22 Euro).

„Kaffee Zimmermann virtuell“, Aleksandra und Alexander Grychtolik (Cembalo), Freitag, 27. November, 19.30 Uhr, Forum (Studio), Am Büschelter Hof 9

Ab 1729 gab Johann Sebastian Bach jede Woche zusammen mit dem Kollegium Musicum ein Konzert im damals berühmten Leipziger Kaffeehaus Zimmermann. Auf Leinwand werden Computersimulationen der einstigen Räume gezeigt, während Aleksandra und Alexander Grychtolik Musik von Bach, seinen Söhnen und anderen Zeitgenossen spielen. Karten kosten 24 Euro (ermäßigt 14).