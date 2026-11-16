Kulturausbesserungswerk„Stage and Music “stellt Leverkusener Kulturort ins Zentrum

Es war einmal eine Bühne. So könnte „Once upon a Stage – Die letzte Show?“ beginnen und tatsächlich steckt schon im Titel die wichtigste Idee des Abends. Denn Stage and Music erzählt im Kulturausbesserungswerk (KAW) von einem Ort, der bald selbst nur noch Geschichte sein könnte: Die fiktive Kulturwerkstatt „KuWe“ soll schließen und einem Parkhaus eines Einkaufzentrums weichen.

Die Parallele zum realen KAW liegt auf der Hand, ohne dass dort tatsächlich eine Schließung bevorsteht. Vielmehr nimmt die vom Verein entwickelte Geschichte eine größere Sorge auf: Was passiert, wenn kleine Kulturorte verschwinden, weil andere Interessen wirtschaftlich attraktiver erscheinen? Fünf Menschen, die mit der „KuWe“ persönliche Erinnerungen verbinden, kehren zurück und versuchen, ihr kulturelles Zuhause zu retten.

Leverkusener Verein baut seine Geschichte um 19 bekannte Songs

Das Prinzip erinnert dabei an ein Jukebox-Musical: Bereits bekannte Songs bekommen durch eine neu entwickelte Rahmenhandlung einen anderen Zusammenhang. In dem Fall ohne diese teilweise umzutexten. Die Spannweite ist groß. „Big Yellow Taxi“, „Dancing Queen“, „Shut Up and Dance“, „Ich bin bereit“ aus „Vaiana“, „Thriller“ oder später „Dream On“ gehören zu insgesamt 19 Nummern aus unterschiedlichen Genres.

Manches ist dabei erstaunlich passend gewählt. Dass ausgerechnet „Big Yellow Taxi“ zu einer Geschichte gehört, in der eine Kulturstätte einem Parkhaus weichen soll, besitzt durchaus Witz. An anderen Stellen ist hingegen deutlich zu spüren, dass die Handlung auch eine Aufgabe erfüllen muss: möglichst unterschiedliche Wunschstücke miteinander zu verbinden. Dadurch entstehen anfangs auch Längen. Konflikte und Figuren bleiben vergleichsweise einfach, Übergänge wirken mitunter eher für den nächsten Song gebaut als aus der Geschichte heraus entwickelt.

Opladen: Live-Band und Gesang heben die Vereinsproduktion auf ein anderes Niveau

Gerade deshalb fällt auf, wie groß Stage and Music die Produktion musikalisch aufzieht. Eine fünfköpfige Live-Band mit Piano, Schlagzeug, Gitarre, Bass und Violine begleitet ein umfangreiches Ensemble. Dazu kommen Headsets, Choreografien, Projektionen und zahlreiche Beteiligte vor und hinter der Bühne. Im voll besetzten KAW entsteht damit weit mehr als der Eindruck eines kleinen Vereinsabends.

Das Ensemble von Stage and Music bringt mit „Once upon a Stage – Die letzte Show?“ eine Musiktheater-Produktion auf die Bühne des KAW. Copyright: Timon Brombach

Vor allem Band und Gesang tragen die Show zuverlässig. Die vergleichsweise schlichte Bühne mit wenigen Aufbauten fällt gerade deshalb stärker auf, wirkt aber weniger wie ein Mangel als wie ein sichtbarer Unterschied zwischen den vorhandenen Mitteln und dem bemerkenswert hohen Anspruch des übrigen Abends. Auch die komödiantischen Momente finden immer wieder ihr Publikum. Pointen sitzen und lockern die bewusst sentimentale Grundidee auf.

Bei „Thriller“ erwacht die Erinnerung an die Bühne in Leverkusen zum Leben

Am stärksten wird „Once upon a Stage“ ohnehin dort, wo die Produktion nicht nur von der Bedeutung eines Kulturortes spricht, sondern diese emotional greifbar macht. In einem Schminkspiegel taucht ein altes Tagebuch auf, frühere Plakate und Kostüme werden zu Erinnerungsstücken. Träumen von vergangenen After Show Partys. Wenn im Keller schließlich alte Bühnenkleider zu Michael Jacksons „Thriller“ zum Leben erwachen, verbindet sich der Rückblick auf vergangene Shows mit einer der spielerischsten Ideen des Abends.

Ein großer Kreis Ehrenamtlicher investiert erhebliche Arbeit, um gemeinsam Theater, Tanz und Live-Musik auf die Bühne zu bringen. Gerade dort, wo „Once upon a Stage“ diese eigene Begeisterung nicht erklären muss, sondern einfach zeigt, entwickelt der Abend seine schönsten Momente.