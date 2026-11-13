Gegen das Aus des „K1“ bildet sich Widerstand. Zu Beginn der Woche hatte die Stadt als Eigentümerin verkündet, die Eventlocation „Kolonie 1“ werde Ende März 2027 schließen. Darauf habe man sich gemeinsam mit dem Pächter verständigt: Die Räume in den ehemaligen Bayer-Häusern sollen für „eine zukünftige verwaltungsinterne Nutzung“ umgestaltet werden.

„Diese Location ist für Leverkusener ein Ort der Zusammenkunft, der Freude, des gemeinsamen Feierns, der Kleinkunst, der Live-Musik, des Karnevals“, sagt Horst Wedlich, der eine Petition zum Erhalt der Location gestartet hat. Es gebe nicht mehr viele dieser Orte in Leverkusen. Dass einer davon nun in „triste Büros“ umgewandelt werden soll, will er verhindern. Und erntet dafür viel Zuspruch.

So schwer kann es doch nicht sein, Räumlichkeiten für die Verwaltung zu finden, ohne dem Bürger schon wieder was wegzunehmen Unterstützer der Petition

„Macht es den Bürgern doch nicht so schwer, eine Örtlichkeit zu finden, wo sie größere Feiern abhalten können“, schreibt ein Unterstützer, der nach eigenen Angaben schon oft selbst dort gefeiert hat, in den Kommentaren. „Die Örtlichkeit ist einfach perfekt! So schwer kann es doch nicht sein, Räumlichkeiten für die Verwaltung zu finden, ohne dem Bürger schon wieder was wegzunehmen.“

Weitere Kommentatoren schreiben von einem wichtigen Ort der Begegnung und einem „weiteren Loch in unserer kulturellen Umgebung“. Aus vielen spricht auch der Frust über die Sparmaßnahmen in der Stadt: „Alles wird dichtgemacht. Da darf sich die Stadt Leverkusen nicht wundern, wenn sie nach und nach ausstirbt. Es wird nichts für junge Menschen geboten, einfach nur traurig.“

Leverkusen nennt sich gerne Kulturstadt, dann sollten solche Orte der Begegnung erhalten bleiben Horst Wedlich, Initiator der Petition

Wie wichtig den Unterzeichnern das K1 ist, zeigt sich an der äußerst hohen Anzahl an Kommentaren. Von den ersten 200 Unterschreibenden haben 65 einen Kommentar hinterlassen. Also fast jeder Dritte: eine sehr außergewöhnliche Quote. Seinen Namen setzt man schließlich schnell unter eine Online-Petition. Wer sich die Mühe macht, einen Kommentar zu verfassen, dem liegt das Thema wirklich am Herzen.

Wedlich hofft, die Leverkusener Politik mit der Petition dazu zu bewegen, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. „Hier sollen leichtfertig unwiderrufliche Fakten geschaffen werden“, schreibt er. „Leverkusen nennt sich gerne Kulturstadt, dann sollten solche Orte der Begegnung erhalten bleiben.“

Wer noch einmal Kultur im K1 erleben möchte, hat am Samstag, 21. November, Gelegenheit dazu. Ab 20 Uhr tritt das neu gegründete „Peter Lorenz Quartett“ um den Leverkusener Künstler und Sänger Peter Lorenz auf. „Mit dem neuen Quartett nähern sich Lorenz und seine Mitmusiker dem Blues von einer akustischeren Seite“, heißt es in der Konzertbeschreibung. Karten gibt es für 20 Euro nur an der Abendkasse.