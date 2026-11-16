Kultiges Café schließt„Zettel’s Traum“ in Opladen ist nach 18 Jahren ausgeträumt

Opladen wird zum Jahreswechsel um eine Kulturinstitution ärmer: Das Café „Zettel’s Traum“ schließt.

Die Inhaberin Kerstin Seidel will aufhören. Die 61-Jährige hat zwar einen Gastronomen gefunden, der ein Café oder Bistro in der Immobilie weiterführen will, aber wohl nicht mehr als Kultur-Café. Das gemütliche Café war von Anfang an als Kulturstätte angelegt, darauf wies schon der Name hin. Zettel’s Traum ist ein monumentales Buch von Arno Schmidt, das vermutlich nur wenige ganz gelesen haben, auch wenn sie es besitzen.

Ausstellungen, Lesungen und Konzerte

Kerstin Seidel hat das Café 2018 von den beiden Gründern, Michael Meierjohann, in Leverkusen unter anderem bekannt für seine Auftritte als Kabarettist und Musiker im Kulturausbesserungswerk, und dem Musiker Hans Schneider übernommen, die es die erste Zeit gemeinsam betrieben hatten. Nach einiger Zeit sollen sie sich allerdings in die Haare bekommen und danach nicht mehr zusammen im „Zettel’s Traum“ gestanden haben. Aber das Konzept ihres Cafés funktionierte, das sie als „Kleinen Laden, der alle Sparten verbindet“, gegründet hatten.

Von Anfang an gab es regelmäßig Ausstellungen, Lesungen und Konzerte in einem Veranstaltungsraum. Zur Eröffnung am 17. Dezember 2010 spielten Ars Vitalis. Heute trifft sich dort an passender Stelle der VHS-Kurs Literatur und es gibt das philosophische Café einmal im Monat.

Café Zettel's Traum. Copyright: Ralf Krieger

Bis heute ist es so, dass Kerstin Seidel durchgehend im Café Ausstellungen gezeigt hat, die alle drei Monate wechselten. Dazu regelmäßig Lesungen und Konzerte. Die Besucher des Cafés mit seinen gemütlichen Rattansesseln brauchten nichts zum Lesen mitbringen, denn mit Literatur aller Art ist man dort mehr als ausreichend versorgt: Es gibt mehrere Bücherregale seit Anfang an, ausgestattet von der Wiesdorfer Antiquarin Christine Weihermüller. Das ist geblieben.

Die Bürokratie für nur eine Angestellte nervt

Kerstin Seidel sagt, die letzten acht Jahre seien sehr arbeitsintensiv gewesen: „Man muss sieben Tage die Woche selbst hier sein, das geht nicht mit Angestellten, das rechnet sich nicht. Es ist schön hier, aber mein Rücken sagt: Hör auf.“ Das Café hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Tageszeiten, zu denen es nicht ohne Angestellte geht. Die Bürokratie, die für eine einzige Festangestellte auflaufe, sei enorm, das nerve Kerstin Seidel.

Nur die Papiere zum Arbeitsschutz allein füllten jedes Jahr einen Ordner. „Das ist ein bürokratischer Dschungel, ich musste damit viele Stunden verbringen, dabei ist doch klar: Wer selbst zu Hause eine Küche hat, weiß doch, wo Gefahren sind.“ Beim Kaffeekochen oder am Ofen ist es eben heiß.

Kerstin Seidel hat ursprünglich auf Lehramt studiert, aber nie als Lehrerin gearbeitet. Einige Jahre habe sie in Bonn im Ministerium gearbeitet, sagt sie. Die Kenntnisse als Gastronomin habe sie sich auch im Studium erarbeitet: da habe sie gekellnert.

Ob jemand das kulturelle Loch füllen kann, das entsteht, wenn sie aufhört? In der Nachbarschaft formiert sich gerade der Verein Solemio e.V., der demnächst ein erstes Konzert veranstaltet.

Viele Gäste seien traurig, jetzt, wo klar sei, dass sie aufhören wolle. Am Sonntag, 27. Dezember, öffnet sie ein letztes Mal ihr Café in der Altstadtstraße 20.