Der kräftige Wind und die großen Regenmengen haben in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr geführt. In der Zeit zwischen 21 und 24 Uhr war die Feuerwehr nach ihren Angaben 23 Mal wetterbedingt im Einsatz. In Steinbüchel, Bürrig, Lützenkirchen, Opladen und Bergisch Neukirchen warfen die Windböen des Sturmtiefs Taifa Bäume um. Die Kombination aus nassem Herbstlaub und viel Wasser vom Himmel führte an einigen Stellen in der Stadt zu verstopften Kanaleinläufen, wodurch sich Wasser auf den Straßen staute. Kurzzeitig kam es auch zu Behinderungen des Straßenverkehrs.

Im Einsatz waren Kräfte aus beiden Wachen der Berufsfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und zusätzlich Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Steinbüchel, Lützenkirchen, Bergisch Neukirchen, Bürrig und Opladen. (ps)