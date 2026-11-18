Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Opladen, Ulrich Liebetrau (SPD), ist am 9. November gestorben. Der pensionierte Neurologe wurde 70 Jahre alt.

Liebetrau gehörte der Opladener Bezirksvertretung für eine Wahlperiode, von 2020 bis 2025, als eines von fünf Fraktionsmitgliedern an. Gemäß einer Absprache mit der CDU übernahm er im Mai 2023, zur Hälfte der Wahlperiode, das Amt des Bezirksbürgermeisters von Heinz-Jürgen Pröpper (CDU). Wer Liebetrau bei der Leitung der Sitzungen der Bezirksvertretungen im Verwaltungsgebäude am Goetheplatz erlebte, war von seiner umsichtigen, souveränen und unaufgeregten Art der Sitzungsführung angetan.

Der 1973 als Jugendlicher in die SPD eingetretene Liebetrau hätte seine kommunalpolitische Arbeit gerne über das Wahljahr 2025 fortgeführt, wie er dem „Leverkusener Anzeiger“ im April 2025 nach der Aufstellung der Kandidatenlisten seiner Partei sagte. Doch parteiinterne Konkurrentinnen und Konkurrenten hatten andere Pläne und sahen für den Opladener Ortsvereinsvorsitzenden auf der Wahlkreiskonferenz einfach gar keinen Listenplatz mehr vor. Der gebürtige Opladener Liebetrau unterlag in einer Kampfabstimmung Sebastian Kocks, einem der beiden Juso-Vorsitzenden in der Stadt. Daraufhin legte Liebetrau auch den Vorsitz im Ortsverein nieder.

Mit seiner eigenen und der Arbeit der Bezirksvertretung im Stadtbezirk II war Liebetrau zufrieden. „Ich bin glücklich und stolz, was wir im Stadtbezirk II geschafft haben. Ich dachte, eine Wiederwahl ist eigentlich selbstverständlich.“ Die SPD äußerte sich in einem Facebook-Post „bestürzt“ über den Tod des Genossen.

Der pensionierte Neurologe Liebetrau, der viele Jahre lang als Oberarzt an den Kölner städtischen Kliniken in Merheim gearbeitet hatte, war auch im Opladener Karneval aktiv. Er gehörte der KG Wupperveilchen an und war dort Ehrensenator.