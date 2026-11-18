„Zesamme singe“, das konnten am Dienstag, 17. November, Leverkusener Jecken. Im Probierwerk in Opladen hatte die Kölner Stadt-Anzeiger Medien GmbH zum Mitsing-Konzert eingeladen. Ziel der Aktion: Menschen zusammenbringen.

Mitsing-Konzert statt Meeting

Im Probierwerk, wo normalerweise neue Ideen entstehen, gab es dieses Mal ein Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre. Unter fremden, aber gleich-närrischen Menschen entstand so ein Wohlfühl-Ort zum gemeinsamen Singen, Feiern und um sich auszutauschen für Jecken aus Leverkusen.

Viele Karnevalistinnen und Karnevalisten kamen am Dienstag zusammen, um mit dem Krätzcher-Sänger Philipp Oebel zu singen. Dabei ging es nicht nur darum, die Stimmen für die neue Session aufzuwärmen, sondern auch um die Gemeinschaft. Für Oebel eine schöne Gelegenheit: Der Sänger singt normalerweise in kleinen und familiären Kreisen. Im Probierwerk konnte er durch seine kölsche und authentische Art das Publikum unterhalten und immer wieder positiv überraschen.

„Dass man tatsächlich zusammen singt, ist bewundernswert“, erklärt Musiker Oebel. Er war überrascht, als das Publikum auch ältere Lieder textsicher mitsingen konnte. Oebel bewundert die alten Karnevalstexte, die immer einen erzählerischen Text hätten. Doch nicht nur über die Lieder, sondern auch über das Publikum durfte sich der Sänger freuen: „Man kriegt viel Energie mit“, so der Oebel.

Ein närrischer Nachmittag

Mit „Denn wenn et Trömmelche jeht“ von den Räubern begann der musikalische Abend in der Opladener Ideenschmiede. Mit Liedern vieler kölscher Bands und Musiker, von Bläck Fööss über Klüngelkopp bis hin zu Kasalla, war der Abend musikalisch vielfältig, auch wenn es immer um Karneval ging.

Bei den Karnevalistinnen und Karnevalisten kommt die Veranstaltung gut an. „Ich mag kölsche Musik, ich mag mitsingen“, erzählt Nadine Rüchel von der KG Fraulükcher. Ein Mitsingkonzert sei für sie eine tolle Möglichkeit, um die Stimme für die neue Session aufzuwärmen. Auch die angenehme Atmosphäre im Probierwerk, bei der man sich gut aufgehoben fühle, findet Rüchel sehr gelungen.

Für Dietmar Beck von den Neustadtfunken bringt das Mitsing-Konzert die Menschen im Brauchtum zusammen. Das sei wichtig, weil es im Karneval ein Miteinander gebe, auch zwischen den verschiedenen Karnevalsgesellschaften, so Beck.

In unterschiedlichen Veranstaltungen in der Kölner Metropolregion möchte KStA-Medien Menschen zusammenbringen. Bei der „Brauchtumszeit“ über den Karneval, um Gemeinschaft über das Singen zu schaffen. Zur Weihnachtszeit plant das Team eine Aktion gegen Einsamkeit. Unter dem Namen Gemeinsamzeit sollen am Samstag, 19. Dezember, Menschen ab 16 Uhr zusammenkommen und sich vernetzen und austauschen können.