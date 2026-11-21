Ein vertrauter Ort soll verschwinden, ein neuer entstehen. Wo in Quettingen seit mehr als sechs Jahrzehnten Gottesdienste gefeiert und Gemeinschaft gelebt wurde, könnten künftig bis zu 100 pflegebedürftige Menschen ein Zuhause finden. Auf dem evangelischen Kirchengelände an der Kolberger Straße 16 plant die Libento-Gruppe den Bau einer Seniorenresidenz. Kirche und Gemeindehaus sollen dafür vollständig abgerissen werden. Geplant sind 99 Einzelzimmer mit eigenem Bad in einem zweigeschossigen Neubau. Die finale Zimmeranzahl stehe allerdings bisher nicht fest. Für Libento-Geschäftsführerin Andrea Willigerod ist der Standort auch wegen seiner guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr interessant. „Wir bilden gerne und viel aus, nicht nur in der Pflege, sondern in allen Abteilungen.“ Die Lage ist ihrer Ansicht nach auch ein Pluspunkt für die eigenen Beschäftigten.

„Wir bauen das für die nächsten 50 Jahre“, sagt Architekt Jens Kalkmann. Copyright: Vincent Ludewig

Das Gebäude soll den KfW-40-Energiestandard erfüllen. Architekt Jens Kalkmann sagt: „Wir bauen das für die nächsten 50 Jahre.“ Zur Verfügung stünden 53 Quadratmeter pro Bewohner. Der Eingang soll dort entstehen, wo sich auch jetzt der Eingang zur Kirche befindet.

Keine leichte Entscheidung

Der geplante Neubau trifft auf einen wachsenden Bedarf an Pflegeangeboten. Geeignete Plätze sind gefragt, zugleich wird es schwieriger, bestehende kirchliche Gebäude zu erhalten und sinnvoll weiterzunutzen. Aus einem nicht mehr benötigten Gemeindezentrum könnte so ein Ort entstehen, an dem künftig viele Menschen versorgt und begleitet werden.

Das Gemeindezentrum heute. Copyright: Ralf Krieger

Dass Kirchengebäude ihre ursprüngliche Funktion verlieren, ist kein Einzelfall. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen weist auf die Folgen sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen hin. In manchen Städten könnten langfristig bis zu zwei Drittel der Kirchen von Schließungen betroffen sein. „Bundesweit müssen rund 14.000 Kirchen eine neue Nutzung finden“, sagt Jens Kalkmann.

„Das bricht mir das Herz“

Wie schwer der Abschied fällt, zeigt die Reaktion von Anwohnerin Gretel Heidelberg. „Können Sie überhaupt verantworten, was dafür geopfert wird?“, fragt sie. Dass Kirche und Gemeindehaus abgerissen werden sollen, „das bricht mir das Herz“. Für viele Menschen sei die Kirche eine wichtige Anlaufstelle gewesen. Über Jahre hätten sie sich dort engagiert, Gemeinschaft erlebt und persönliche Erinnerungen gesammelt.

„Bei uns ist die Tür immer offen“, verspricht Libento Geschäftsführerin Andrea Willigerod. Copyright: Vincent Ludewig

Die evangelische Kirchengemeinde Opladen hatte über mehrere Jahre versucht, eine andere Nutzung für die Gebäude zu finden. Doch eine finanzierbare Lösung kam nicht zustande. Auch Gespräche mit anderen christlichen und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf über einen möglichen Kauf waren nicht erfolgreich. „Irgendwann kam die Entscheidung für ein Pflegeheim. Die Mieten würden bei einem Wohnhaus zu hoch“, erklärt Jens Kalkmann.

Einige Anwohnerinnen und Anwohner hören sich die Pläne von Andrea Willigerod und ihrem Team an. Copyright: Vincent Ludewig

Noch einige offene Fragen

Verkauft wurde das Gelände an die Seniorenpark Kerpen GmbH, die zur Cureus-Gruppe gehört. Als Betreiber der geplanten Pflegeeinrichtung ist Libento Seniorenresidenzen GmbH aus Niedersachsen vorgesehen, ein Unternehmen der Lindhorst-Gruppe. Fünf Häuser an vier Standorten gibt es bereits in Nordrhein-Westfalen. Alle befinden sich in Gebieten, in denen sowohl Wohn- als auch Geschäftsgebäude ansässig sind.

Die Kirchengemeinde kann die Räume zunächst weiter nutzen: Bis Ende 2027 sollen dort noch Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden. Erst wenn die Sanierung der Bielertkirche in Opladen abgeschlossen ist, soll das Gemeindezentrum ausziehen. Derzeit befindet sich das Vorhaben noch in der Planung. Die Personen, die noch auf dem Gelände leben, wurden alle frühzeitig informiert und sollen bei der Suche nach einer neuen Wohnung unterstützt werden.

Für 2027 ist der nächste Schritt in Richtung Bauantrag und Genehmigung vorgesehen. Ob dafür ein Bebauungsplan erforderlich wird, ist noch offen. Das könnte den Zeitplan deutlich verlängern. Im Eingangsbereich ist ein Treffpunkt mit Restaurant und weiteren Räumen angedacht. Ob und in welchem Umfang dieser auch für Menschen aus dem Stadtteil offenstehen wird, ist noch nicht final geklärt. Es könnte eine Möglichkeit sein, an die frühere Bedeutung des Ortes als Begegnungsstätte anzuknüpfen. „Wir können uns alle hinsetzen und trauern oder wir können es anpacken“, sagt Andrea Willigerod.