Für viele war die Nachricht ein Schock: Galeria schließt seine Filiale an der Hohe Straße in Köln. Im Frühjahr 2027 soll das Warenhaus endgültig zumachen.

In der Community des „Kölner Stadt-Anzeiger“ löste die Neuigkeit starke Reaktionen aus, wie die rund 500 Kommentare unter dem entsprechenden Instagram-Post (@ksta_koeln) zeigen. Und auch auf www.ksta.de wurde diskutiert.

Der Kaufhof, wie er 1933 bis 2021 hieß, ist offenbar für viele eine schöne Kindheitserinnerung und ein prägendes Stück Kölner Geschichte. In der Innenstadt endet eine Ära, so der Ton zahlreicher nostalgischer Kommentare.

Das kann doch nicht wirklich wahr sein!😢Den Kaufhof gibt es schon so lange ich auf der Welt bin, verbinde ganz viele Erinnerungen aus meiner Kindheit damit. Damit geht auch mal wieder ein Stück verloren. An eine unbeschwerte, schön Zeit! artep_20st

Eine besonders oft genannte Erinnerung: die Weihnachtsfenster mit Steiff-Kuscheltieren, die es seit über 50 Jahren jedes Jahr gibt.

Ich verbinde so sehr meine Kindheit mit den Steiff Weihnachtsschaufenstern 🥹 Und die Feinkostabteilung, zu der wir mit meiner Oma immer zum einkaufen und schlendern gefahren sind ❤️ mirja_088

In den Schaufenstern des ehemaligen Kaufhofs an der Hohe Straße werden in der Weihnachtszeit Steiff-Tiere präsentiert. Copyright: Martina Goyert

Meine Kindheit, mein erstes, langes Kleid 👗 So schönen Schmuck, die Weihnachtsschaufenster, ohne Kaufhof auf der Hohe Straße, ist Köln für mich nicht mehr DAS Köln 😢 menni203

Ein Besuch bei Kaufhof war – zumindest früher – ein Erlebnis, schreiben viele. Und auch die Feinkostabteilung im Keller und die Gastro-Angebote des Hauses gehörten dazu.

Ich bin um die Ecke gross geworden, bin einmal die Woche in die Spielwarenabteilung und Glanzbilder erstanden 😍mit Oma unten Lebensmittel eingekauft, ach und vieles mehr. Später mit den eigenen Kindern dort eingekauft (...).🥹 wahrscheinlich für die Älteren unter uns am traurigsten….. bastamai_59

(...) Schade um die kleine Kölsch-Theke im Keller 😢 Dort war immer was los, und es war nicht das Kölsch der Grund, es war der liebe Mensch hinter der Theke ❤️ für den man gern kam. 50737koeln

Die Kommentare machen aber auch deutlich: Die goldenen Zeiten des ehemaligen Kaufhofs sind lange vorbei. Die meisten der schönen Erinnerungen, sind an Erlebnisse mit den Eltern oder Großeltern geknüpft und liegen teils Jahrzehnte zurück.

Wenn ich in den Sechziger Jahren, als Kind, mit meiner Oma oben im schönen Café Kakao mit Schlagsahne (in einem separaten Schälchen) bekam, war ich selig! Und später wurde ich Stammkundin. eva.unterwegs

Jahrelang drängten sich besonders in der Weihnachtszeit Kundinnen und Kunden durch den ehemaligen Kaufhof an der Hohe Straße, wie auf diesem Foto von 2012. Copyright: Thilo Schmülgen

Meine Uroma hat da gearbeitet. Zwei Mal im Jahr wurde ich als Kind ‚neu eingekleidet‘ und in der Weihnachtszeit konnte man mit dem Christkind telefonieren und dort seine Wünsche aufsagen. many_things_to_tell

Es muss 1966 gewesen sein, ich ging früh morgens rein in den Kaufhof und Trude Herr kam mir freudig entgegen, ich erkannte sie sofort und sie sagte zu mir: ‚Hey meine Süsse‘ werde ich und hab ich nie vergessen. ursula_doehnert

Galeria-Aus in Köln: Kritik an gestiegenem Online-Shopping

Andere Kommentare fielen weniger nostalgisch aus: „Das tote Pferd bekommt endlich den Sattel abgenommen... “, schreibt Leser Carsten Volk auf ksta.de. Große Kaufhäuser gehören schlicht der Vergangenheit angehöre, heißt es von vielen.

Wie kann es noch ein Schock sein, nachdem dieses Unternehmen nun zum 4 Male insolvent ist ... Dieses Konzept ist tot. Da wird sich kein neuer Investor finden ... Hoffentlich hält sich auch die Politik raus. Zeit für neue Konzepte... sebbi_world

,Als junge Person ist Galeria halt einfach total unattraktiv. Der Großteil der Kleidung richtet sich an alles über 50. Ich kann den Preisunterschied zwischen online und vor Ort verstehen, wenn ich vor Ort aber weder beraten noch höflich behandelt werde sehen ich keinen Grund darin den doppelten Preis im Laden zu bezahlen. philinskiis

Gleichzeitig zeigt der Blick in andere Städte und Länder, dass ein Kaufhaus durchaus Erfolg haben kann.

Oh, wie traurig. Eine Ära endet. Schade, dass man es nie hinbekommen hat die Filiale wie das KaDeWe aufzuziehen. 🫩 die_cordl

Ich denke positiv und bin für Galeries Lafayette. grisuu11

Die Galeria-Filiale in Köln soll zum Frühjahr 2027 schließen. Copyright: Arton Krasniqi

Andere attestieren der Nostalgie in den Kommentaren eine Doppelmoral. Wenn offenbar so viele am ehemaligen Kaufhof hängen, warum kauften dann trotzdem nur wenige dort?

Schade dass so viele Menschen heute nur noch den schnellen und unpersönlichen Onlinekauf bevorzugen. Allein, ein nettes Gespräch mit einer kompetenten Verkäuferin über ein Geschenk für den oder die Liebste/n konnte die Kauflaune steigern! Peter Roth

Viele sind mal wieder schockiert, dass in der Innenstadt eine Institution schließt. Aber dann klingelt es an der Tür und das TEMU-Paket wird geliefert. Wobei es auch verständlich ist, denn wer fährt in die überfüllte Stadt, teurer Parkplatz und begrenztes Angebot. mayk_dss950

Galeria in Köln schließt: Mitgefühl für die Mitarbeitenden

Einig ist man sich hingegen mit Blick auf die Belegschaft. Ihr drücken viele ihr Mitgefühl aus. Eine Userin gibt an, Ex-Mitarbeiterin zu sein. 26 Jahre lang habe sie im Kaufhof in Köln gearbeitet. Sie habe sich bereits nach der ersten Insolvenz beruflich neu orientiert. Sie schreibt: