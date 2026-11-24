Für viele war die Nachricht ein Schock: Galeria schließt seine Filiale an der Hohe Straße in Köln. Im Frühjahr 2027 soll das Warenhaus endgültig zumachen.
In der Community des „Kölner Stadt-Anzeiger“ löste die Neuigkeit starke Reaktionen aus, wie die rund 500 Kommentare unter dem entsprechenden Instagram-Post (@ksta_koeln) zeigen. Und auch auf www.ksta.de wurde diskutiert.
Der Kaufhof, wie er 1933 bis 2021 hieß, ist offenbar für viele eine schöne Kindheitserinnerung und ein prägendes Stück Kölner Geschichte. In der Innenstadt endet eine Ära, so der Ton zahlreicher nostalgischer Kommentare.
Eine besonders oft genannte Erinnerung: die Weihnachtsfenster mit Steiff-Kuscheltieren, die es seit über 50 Jahren jedes Jahr gibt.
Ein Besuch bei Kaufhof war – zumindest früher – ein Erlebnis, schreiben viele. Und auch die Feinkostabteilung im Keller und die Gastro-Angebote des Hauses gehörten dazu.
Die Kommentare machen aber auch deutlich: Die goldenen Zeiten des ehemaligen Kaufhofs sind lange vorbei. Die meisten der schönen Erinnerungen, sind an Erlebnisse mit den Eltern oder Großeltern geknüpft und liegen teils Jahrzehnte zurück.
Galeria-Aus in Köln: Kritik an gestiegenem Online-Shopping
Andere Kommentare fielen weniger nostalgisch aus: „Das tote Pferd bekommt endlich den Sattel abgenommen... “, schreibt Leser Carsten Volk auf ksta.de. Große Kaufhäuser gehören schlicht der Vergangenheit angehöre, heißt es von vielen.
Gleichzeitig zeigt der Blick in andere Städte und Länder, dass ein Kaufhaus durchaus Erfolg haben kann.
Andere attestieren der Nostalgie in den Kommentaren eine Doppelmoral. Wenn offenbar so viele am ehemaligen Kaufhof hängen, warum kauften dann trotzdem nur wenige dort?
Galeria in Köln schließt: Mitgefühl für die Mitarbeitenden
Einig ist man sich hingegen mit Blick auf die Belegschaft. Ihr drücken viele ihr Mitgefühl aus. Eine Userin gibt an, Ex-Mitarbeiterin zu sein. 26 Jahre lang habe sie im Kaufhof in Köln gearbeitet. Sie habe sich bereits nach der ersten Insolvenz beruflich neu orientiert. Sie schreibt: